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الصحة العالمية تتوقّع انتهاء "المرحلة الحادة" من كورونا بشرط!

11
FEBRUARY
2022
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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس إدهانوم غيبرييسوس، اليوم الجمعة، إن "المرحلة الحادة" من جائحة "فيروس كورونا" تنتهي خلال السنة الحالية في حال تلقيح 70 في المئة من سكان العالم".

وأوضح خلال زيارة لمصنع لقاحات في جنوب أفريقيا "نعول على انتهاء المرحلة الحادة من الجائحة هذه السنة شرط تلقيح 70 في المئة من سكان العالم بحلول منتصف السنة، بحدود حُزيران أو تمُّوز".

وأضاف أن "الأمر بين أيدينا، إنها مسألة اختيار".

وكان غيبرييسوس يزور مختبرات شركة "أفريجين" في مدينة كايبتاون والتي صنعت أول لقاح مضاد لـ"كوفيد-19" في أفريقيا، على أن يكون جاهزا للتجارب السريرية في نوفمبر. ويتوقع أن يبدأ العمل به العام 2024.

وأورد مدير منظمة الصحة أن "هذا اللقاح سيكون متكيفا في شكل أكبر مع الظروف التي يستخدم فيها، مع قيود تخزين أقل وسعر أدنى".

ويحظى مشروع "أفريجين" بدعم منظمة الصحة العالمية ومنصة كوفاكس الدولية لتسهيل الحصول على اللقاحات.

ولا تتجاوز نسبة من تلقوا اللقاح في أفريقيا 11 في المئة، وهي الأدنى في العالم. واعتبر فرع منظمة الصحة العالمية في أفريقيا أن على القارة السمراء أن "تضاعف ست مرات نسبة التلقيح" ضد كوفيد أملا ببلوغ نسبة السبعين في المئة المرجوة مع نهاية النصف الأول من العام 2022.

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