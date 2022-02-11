خبيرة تكشف عن الأخطاء الخمسة التي نرتكبها عند تنظيف أسناننا

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تشير العديد من الدراسات إلى أن صحة الفم والأسنان يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الصحة العامة، وهو ما يتطلب منا عناية جيدة للعناية بالفم.

وعلى الرغم من أن الغالبية يتبعون روتينا يوميا للحفاظ على صحة الفم ونظافة الأسنان، اتضح أن هناك الكثيرين ممن ينظفون الأسنان بشكل خاطئ، ولا يعرفون ما الذي يجب فعله وما يجب تجنبه عند تنظيف الأسنان بالفرشاة.

وكشفت بايال بهالا، طبيبة الأسنان الرئيسية والمديرة السريرية لـ Quest Dental، الأخطاء الشائعة التي قد نرتكبها عند تنظيف أسناننا وكيفية تصحيحها.

التنظيف بالفرشاة لفترة قصيرة جدا

تقول بايال: "جميعنا في عجلة من أمرنا في الصباح، لكن تخصيص وقت لروتين نظافة الفم أمر حتمي".

وتضيف أن الفم والأسنان يمكن أن تحمل الكثير من الجراثيم ولذا فمن الضروري التأكد من القيام بتنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط واستخدام غسول الفم (هذا أمر اختياري) مرتين في اليوم، لمدة مناسبة.

وأضافت: "في كثير من الأحيان، يقوم الناس بتنظيف أسنانهم لمدة 30 ثانية فقط، وهي فترة قصيرة جدا".

ويعد قضاء دقيقتين في تنظيف الأسنان، كقاعدة عامة، مقدار الوقت المناسب، وذلك لأننا نحتاج إلى التأكد من تنظيف كل سن بالفرشاة بشكل فعال وإزالة أي لويحات وبقايا طعام، وقد يستغرق ذلك دقيقتين إن لم يكن أطول.

تجاهل اللسان

ليست أسناننا فقط هي التي تحتاج إلى الاهتمام. حيث تشرح بايال: "يمكن أن يحمل اللسان مجموعة كاملة من الجراثيم والبكتيريا، وإذا لم يقع تنظيفه بشكل صحيح يمكن أن يتسبب في رائحة أنفاس كريهة".

وتابعت: "بعد تنظيف الأسنان، امنح لسانك تنظيفا بالفرشاة لإزالة أي مواد لزجة تقع عليه. وقد تجد أيضا أنك تريد استخدام غسول الفم لأن ذلك سيساعد على تنظيف الفم واللسان بالكامل وإزالة أي بكتيريا وترسبات باقية".

تنظيف الأسنان بالفرشاة بشدة

يعتقد الكثير من الناس أنهم بحاجة إلى تنظيف الأسنان بالفرشاة بقوة للتخلص من البلاك (اللويحات السنية)، لكن بايال تقول إنه من المهم التركيز على الحركات والاتجاهات عند التنظيف بالفرشاة، بدلا من الضغط.

وأضافت: "علاوة على ذلك، يمكن أن يتسبب تنظيف الأسنان بالفرشاة بشدة في تلف مينا الأسنان. وقد يؤدي إلى تآكلها ويمكن أن يتسبب أيضا في حساسية الأسنان أو مشاكل في اللثة، حيث يمكن أن يؤدي تنظيف الأسنان بالفرشاة بقوة إلى تعزيز انحسار اللثة أو نزيفها".

لا تغير الفرشاة الخاصة بك في كثير من الأحيان

توضح بايال: "يجب تغيير فرشاة أسنانك كل ثلاثة أشهر بشكل مثالي، وإذا كنت تستخدم فرشاة أسنان كهربائية، فيجب تغيير رأس الفرشاة أيضا. إنها غير صحية وفي معظم الحالات تفقد فرشاة الأسنان اليدوية فعاليتها بعد فترة زمنية معينة".

التنظيف بالفرشاة بنفس النمط

عند تنظيف أسنانك بالفرشاة، تقول بايال إن هناك بعض الحركات والأنماط الرئيسية التي ينصح بها طبيب الأسنان، للتأكد من أنك تقوم بتنظيف كل منطقة من الأسنان دون تخطي بعضها.

وتابعت: "إذا كنت تنظف أسنانك دائما بنفس النمط كل يوم، على سبيل المثال تبدأ من أعلى اليسار وتنتهي عند أسفل اليمين، فهناك احتمالات جيدة لتجاوز بعض المناطق كل يوم، ولمنع هذا، يجب عليك تغيير النمط الذي تنظف به أسنانك. وقد تضطر إلى البدء في التركيز على تنظيف الأسنان بالفرشاة، ولكن هذا سيضمن تنظيف الأسنان بشكل صحيح وعدم فقدان أي مناطق.