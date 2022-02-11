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5 مشروبات تساعد على سرعة إذابة دهون البطن

11
FEBRUARY
2022
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على الرغم من حملات الترويج والدعاية الضخمة لمشروبات ومخفوقات تساعد على إنقاص الوزن، إلا أن خبراء التغذية يؤكدون أنه لا يوجد مشروب سحري يؤدي إلى حرق الدهون على الفور ويقضي على الكرش، وفقاً لما جاء في تقرير نشره موقع "Eat This Not That".
 
تقول اختصاصية التغذية دكتور راشيل دايكمان إن هناك مشروبات يُفضل تناولها لأنها لا تساهم في زيادة حجم البطن، أو لأن بعضها يمكن أن يساعد في إذابة الدهون بشكل أسرع عن طريق إخماد الرغبة الشديدة لتناول مزيد من السعرات الحرارية تتحول إلى دهون البطن، أو من خلال زيادة التمثيل الغذائي حتى يتمكن الجسم من حرق الدهون بشكل أكثر كفاءة، كما يلي:
 
1. مشروبات خالية من السعرات الحرارية
تقول اختصاصية التغذية دكتور سوزان بورمان إن "المشروبات المحلاة بالسكر غنية بالسعرات الحرارية، ويمكن أن تساهم في ارتفاع نسبة السكر في الدم والدهون في البطن [لكن] يمكن قول العكس تمامًا بأن هناك شيئًا يمكن شربه سيساعد على تقليل دهون البطن".
 
 
وتضيف دكتور بورمان موضحة "أن المشروبات الخالية من السعرات الحرارية، بشكل عام، ستقلل من إجمالي السعرات الحرارية التي يتم تناولها مما قد يساعد على إنقاص بعض الوزن. عندما يتم فقد الوزن، يفقد الجسم دهون البطن المعروفة باسم الدهون الحشوية وكذلك الرواسب الدهنية الأخرى في الجسم".
 
تشير الدراسات العلمية إلى أنه يمكن المساعدة في سرعة حرق دهون البطن من خلال استبدال المشروبات المحلاة بالسكر بمشروبات منخفضة أو خالية من السعرات الحرارية مثل الماء. أثبتت الدراسات أن زيادة تناول الماء يمكن أن يساعد في تعزيز التمثيل الغذائي حتى يتمكن الجسم من حرق الدهون بشكل أكثر كفاءة.
 
إلى جانب الماء، فإن بعض أفضل المشروبات الخالية من السعرات الحرارية هي المياه الفوارة والمياه المنكهة بالفواكه والشاي المثلج غير المحلى والشاي الأحمر غير المحلى والقهوة بدون إضافة سكر أو حليب.
 
2. شاي أخضر
يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين ومضادات الأكسدة، وهي مركبات نباتية نشطة بيولوجيًا. تقول دكتور دايكمان "إن هذين المكونين الرئيسيين لهما فرصة للمساعدة في تعزيز أكسدة الدهون أو القدرة على حرق الدهون" لكن لا يعني أنه "لمجرد أن [الشخص] يشرب الكثير من الشاي الأخضر، أن الدهون ستذوب بطريقة سحرية"، أي أنه يجب مراعاة اتباع نظام غذائي مناسب لا يشتمل على الكثير من الأطعمة المقلية والكربوهيدرات والدهون المشبعة.
 
 
3. شاي أسود غير محلى
إن الشاي الأسود غني بالفلافونويد الطبيعي، وقد تم وصفه بأنه مشروب صحي للقلب يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم. تشير الأبحاث إلى أن مركبات الفلافونويد نفسها قد تلعب دورًا مفيدًا في تقليل دهون البطن.
 
4. القهوة
تقول دايكمان إن بعض الأبحاث أثبتت أن تناول المشروبات المحتوية على الكافيين مثل القهوة فعال في قمع الشهية لدى بعض الأشخاص، مما قد يؤدي إلى تقليل السعرات الحرارية وتقليل الدهون في البطن، موضحة أن السبب يرجع إلى أن "الكافيين يحفز التوليد الحراري، وهو ما يدفع أجسامنا أساسًا إلى إنتاج المزيد من الحرارة وحرق السعرات الحرارية الزائدة والطاقة".
 
5. مخفوق بروتين مصل اللبن
يمكن أن تكون مساحيق بروتين مصل اللبن المصنوعة في المخفوقات وغيرها من المشروبات البديلة للوجبات مفيدة لفقدان الدهون والوزن إذا تم استخدامها كوسيلة لتجنب تناول وجبات خفيفة عالية السعرات الحرارية".
 
تقول دكتور باورمان إن نتائج بعض الدراسات أظهرت أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين مفيدة في إنقاص الوزن لأنها تمنع فقدان العضلات وتسهم في تباطؤ عملية التمثيل الغذائي. إن البروتين ضروري لنمو العضلات وإصلاحها. ولمساعدة الجسم على حرق المزيد من السعرات الحرارية، ينبغي اختيار الوجبات والمشروبات الغنية بالبروتين الأكثر فعالية.
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