living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تفشي حمى "لاسا": فيروس نادر رصد في المملكة المتحدة فما هي العلامات والأعراض؟!

10
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قالت وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA) إنه جرى تشخيص اثنين في إنجلترا بحمى "لاسا"، وهناك حالة ثالثة "محتملة" قيد التحقيق.
 
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التعرف على حالات المرض المعدي القاتل، الناجم عن فيروس "لاسا"، في المملكة المتحدة لأكثر من عقد من الزمان.
 
وتعافت إحدى الحالتين المؤكدة، والثانية تتلقى رعاية متخصصة في Royal Free London NHS Foundation Trust. وقالت UKHSA إن الحالة "المحتملة" تُعالج في مؤسسة NHS لمستشفيات Bedfordshire.
 
ومن المفهوم أن الحالات ضمن العائلة نفسها في شرق إنجلترا، وترتبط بالسفر الأخير إلى غرب إفريقيا.
 
وتعرف حمى "لاسا" بأنها مرض نزفي فيروسي حاد. وعادة ما يصاب الناس بفيروس "لاسا" من خلال التعرض للطعام أو الأدوات المنزلية الملوثة ببول أو براز الفئران المصابة. ويمكن أن ينتشر الفيروس أيضا من خلال سوائل الجسم. والأشخاص الذين يعيشون في مناطق غرب إفريقيا التي توجد بها أعداد كبيرة من القوارض حيث يتوطن المرض، هم الأكثر عرضة للإصابة بحمى "لاسا". ونادرا ما تحدث الحالات المستوردة في أماكن أخرى من العالم. ومثل هذه الحالات تكاد تكون حصرية في الأشخاص الذين يعملون في مناطق موبوءة في مهن عالية الخطورة مثل الطب أو غيرهم من العاملين في مجال الإغاثة.
 
وقالت الدكتورة سوزان هوبكنز، كبيرة المستشارين الطبيين في UKHSA: "يمكننا أن نؤكد أنه حُددت حالتان من حمى "لاسا" في إنجلترا، وهناك حالة أخرى محتملة قيد التحقيق. وحالات الإصابة بحمى "لاسا" نادرة في المملكة المتحدة ولا تنتشر بسهولة بين الناس. كما أن المخاطر العامة على العامة منخفضة للغاية. ونحن نتواصل مع الأفراد الذين كانوا على اتصال وثيق بالحالات قبل التأكد من إصابتهم، لتقديم التقييم المناسب والدعم والمشورة. ولدى UKHSA وNHS إجراءات راسخة وقوية لمكافحة العدوى للتعامل مع حالات الأمراض المعدية المستوردة وسيتم تعزيزها".
 
ويتعافى معظم المصابين بحمى "لاسا" تماما. ومع ذلك، يمكن أن يحدث مرض شديد لدى بعض الأفراد. وتدرك صحيفة "غارديان" أن شبكة الأمراض المعدية ذات النتائج العالية في المملكة المتحدة تشارك بالفعل في علاج الأفراد المصابين.
 
وعادة ما تكون الأعراض تدريجية، وتبدأ بالحمى والضعف العام والشعور بالضيق. وبعد أيام قليلة قد يكون هناك صداع والتهاب في الحلق وآلام في العضلات وآلام في الصدر وغثيان وقيء وإسهال وسعال وآلام في البطن، بحسب منظمة الصحة العالمية. وفي الحالات الشديدة قد يكون هناك تورم في الوجه، وسوائل في تجويف الرئة ونزيف من الفم أو الأنف أو المهبل أو الجهاز الهضمي وانخفاض ضغط الدم.
 
ويصيب الصمم 25٪ من المرضى المتعافين. وفي نصف هذه الحالات، يعود السمع جزئيا بعد شهر إلى ثلاثة أشهر.
 
وقبل هذه الحالات، كانت هناك ثماني حالات فقط من حمى "لاسا" استوردت إلى المملكة المتحدة منذ عام 1980. وحدثت الحالتان الأخيرتان في عام 2009. ولم يكن هناك دليل على انتقال العدوى من أي من هذه الحالات.
 
وقال الدكتور سير مايكل جاكوبس، استشاري الأمراض المعدية في Royal Free London: "مستشفى Royal Free هو مركز متخصص لعلاج المرضى الذين يعانون من الحمى النزفية الفيروسية، بما في ذلك حمى "لاسا". يتم تشغيل وحدتنا الآمنة من قبل فريق من الأطباء والممرضات والمعالجين وموظفي المختبرات المدربين تدريبا عاليا وذوي الخبرة، وهي مصممة لضمان أن يتمكن موظفونا من علاج المرضى الذين يعانون من هذا النوع من العدوى بأمان".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout