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ألم في المعدة وحموضة في الفم Reflux: أسبابه وعلاجه (د. حنينا أبي نادر)

10
FEBRUARY
2022
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ما يقارب العشرة بالمئة من الأميركيين يعانون من Reflux يومياً.
 
أمّا عوارض هذا المرض فتأتي على الشكل التالي: ألم في المعدة، مذاق مزعج في الفم قريب من الحديد، ألم في الحَلْق، صعود الطعام من المعدة إلى الحلق بسبب سوء الهضم، تغيير مُلْفِتٌ في الصوت (يضعف أو يصبح خشناً)، ضيق في التَنفُّس مع صَفيرْ واضح.
 
وحين يكون السعال مُزمناً، يعود ذلك إلى Reflux بنسبة 25 بالمئة. ويمكن أن تعود أسباب هذا المرض إلى سائل حِمْضيّ يتواجد بكثرة في الجهاز الهضميّ ومليء بإفرازات مَعِدِيّة ويتلازم مع إنخفاض نسبة الإشراح المِصَرِيّ (أو الشَرَجيّ)، كما ويتسبّب بذلك الفتق، والسُمنة المفرِطة، والمأكولات المليئة بالدهون، والإمساك والحَملْ.
 
ويمكن مداواة هذا المرض، أو التخفيف من حِدَّته من خلال خسارة الوزن الزائد، والتوقّف عن التدخين، والنوم على وسادة مرتفعة، والتخفيف من تناول الكحول والكافيين والشوكولا والنعناع.
 
وتكون الأدوية ناجحة وفعّالة لغاية 95 بالمئة من الحالات؛ ومثالاً على دواء فعّال ال Omeprazole. وفي حالات أخرى لا بُدَّ من اللجوء إلى الجراحة.
تجدر الإشارة إلى أنّ من يعانون من ال Reflux (الألم المَعِديّ والحموضة في الفم) منذ أكثر من خمس سنوات، عليهم إجراء ناضور للمعدة لِتَفَادي الإصابة بسرطان الحلق. ويُطبَّق هذا الأمر على من يفقدون وزنهم بصورة مقلقة، ومن يعانون من فقر الدم، ومن يجدون دماً في بَرازِهِم، أو معهم Dysphazia. ومن يعانون من ألم في المعدة، وقد تَخَطُّوا الخامسة والربعين من عمرهم، عليهم إستشارة طبيب لإجراء ناضور، أو زرع خزعة، بالإضافة إلى متابعة طبيّة.
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