تحذير للمصابين بمتحور "أوميكرون" من أعراض مؤلمة جديدة

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حذر الطبيب الروسي فلاديمير بوليبوك، أخصائي أمراض المناعة جميع من أصيب بمتحور "أوميكرون" من فرط الحساسية.

ويشير الأخصائي في حديث لموقع URA.RU ، إلى أن المصابين بمتحور "أوميكرون" للفيروس التاجي المستجد، يعانون من الألم.

ويضيف موضحا، المقصود هنا فرط الحساسية، حيث يشعر المصاب بالألم في جميع مناطق جسمه.

ويقول، "عند لمس أي منطقة من جسم المريض لا يشعر بالألم. ولكن عند الضغط قليلا على أي مكان من جسمه، فسوف يشعر بالألم في الجلد والعضلات والعظام. أي في جميع أنحاء جسمه، حتى أنه قد يصرخ من شدة الألم".

ومن جانبه يقول الدكتور نيقولاي كريوتشكوف، عالم المناعة الروسي موضحا، يمكن أن يتطور فرط الحساسية لدى الإنسان نتيجة إصابة الأعصاب المحيطية. ولذلك قد يشعر المريض بالتنميل أو الوخز أو الألم أو حتى بالبرد وما شابه ذلك.

ويذكر أن الدكتور يفغيني تيماكوف، أخصائي الأمراض المعدية، سبق أن أشار إلى شعور المرضى المصابين بمتحور "أوميكرون" بألم شديد في البطن وصداع، وكذلك ألم في العضلات وأسفل الظهر.