living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيف تتخلص من الشعور بالدوار؟.. أطباء يقدمون حيلة بسيطة

10
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يعاني الكثير من الأشخاص من شعورهم بالدوار عند الوقوف بشكل مفاجئ، وهو أمر طبيعي، إلا أن تكرر هذه الحالة أو استمرارها لأكثر من بضعة ثوان، يؤثر بشكل كبير على حياتهم، مما دفع أطباء للبحث عن حل سريع للمشكلة.
 
وتعد الدوخة عند الوقوف ظاهرة شائعة، سببها الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم، الذي يسمى انخفاض ضغط الدم الانتصابي أو الوضعي.
 
وتحدث هذه الحالة عندما تنتقل من الاستلقاء أو الجلوس إلى الوقوف، كون الدم يتجمع في ساقيك بشكل مؤقت، بينما تكون هناك استجابة متأخرة لهذا التحول في الدم، ويجب على الجسم أن يعمل بجد لإعادة الدم إلى القلب.
 
ورغم أن هذه الحالة بسيطة وبالكاد تحدث لكثيرين، فإن أبحاثا ربطتها بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض، مثل أمراض القلب والخرف.
 
ويميل الأطباء إلى تشخيص انخفاض ضغط الدم الانتصابي، إذا انخفض ضغط الدم لديك أكثر من 20 ملم زئبقي في الضغط الانقباضي، و10 ملم زئبقي في الضغط الانبساطي، في غضون 3 دقائق من الوقوف.
 
ودرس البحث، الذي نُشر في مجلة "Heart Rythm"، نحو 24 امرأة تعرضن للإغماء بشكل متكرر عند الوقوف، وأجرت كل مشاركة 3 تجارب؛ الأولى وقفت فيها بشكل طبيعي، فيما مارست تمارين معينة قبل الوقوف في التجرتين الثانية والثالثة.
 
ووجد الباحثون أن تحريك عضلات الجسم السفلية، يقلل من احتمالات ظهور أعراض الدوار عند الوقوف، وقد ثبت ذلك بتحليل مختلف مقاييس الدم والقلب.
 
وتضمنت إحدى الطرق تقاطع الساقين أثناء الجلوس، متبوعا بشد وإرخاء عضلات الفخذ والأرداف فور الوقوف.
 
أما التمرين الآخر، فهو عبارة عن رفع الركبتين عند الجلوس، حتى لا تصبح القدمين ملامستين للأرض، مع تكرار العملية بضعة مرات قبل الوقوف.
 
يذكر أن الجهات الطبية تنصح بالذهاب إلى المستشفى في حالات معينة متعلقة بالدوخة، مثل أن تجد صعوبة في السمع، أو أن يكون هناك رنين أو أصوات أخرى في أذنيك (طنين الأذن)، أو لديك رؤية مزدوجة أو عدم وضوح بالرؤية، أو تغيرات أخرى في بصرك.
 
كما تشمل الحالات التي ينبغي مراجعة الطبيب بشأنها، أن تشعر بالخدر في وجهك أو ذراعيك أو ساقيك، أو إذا كانت لديك أعراض أخرى مثل الإغماء والصداع والشعور بالغثيان.
 
يذكر أن الدوخة يمكن أن تكون كذلك علامة على فقر الدم أو انسداد الشرايين أو ورم في المخ أو مشكلة في الأذن الداخلية أو أحد الآثار الجانبية للأدوية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout