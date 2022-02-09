جديد العلم.. اختبار يكشف كورونا بأقل من 4 دقائق!

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في الوقت الراهن تعتبر اختبارات "بي سي آر" (تفاعل البوليميراز التسلسلي) المعيار العالمي لفحوص كوفيد-19. غير أن نتائجها عادة ما تستغرق ساعات عدة.

لكن يبدو أن باحثين بجامعة فودان الصينية في شنغهاي وجدوا بديلاً. فقد طوروا اختباراً جديداً لكشف الإصابة بكورونا نتيجته دقيقة كاختبار "بي سي آر" الذي يجرى في المختبر، إلا أنه يعطي النتائج في غضون دقائق، وذلك وفق مقال نشرته مجلة "نيتشر بايوميديكل إنجنييرنغ" العلمية.

يوفر السرعة

وقال فريق العلماء في البحث إنه طور مستشعراً يستخدم الإلكترونيات الدقيقة لتحليل عينات الحمض النووي التي تجمع بواسطة مسحة.

كما يجعل هذا المستشعر المتصل بجهاز محمول، الحصول على نتيجة في "أقل من 4 دقائق" أمراً ممكناً، بحسب ما أوضح مطوروه الذين لفتوا إلى أن هذا الجهاز الذي يتمتع بـ"حساسية عالية" يوفر السرعة وسهولة التشغيل والنقل.

وبهدف اختبار هذه التقنية الجديدة، أخذت عينات من 33 شخصاً مصاباً بالفيروس. وأجريت فحوص "بي سي آر" بالتوازي للمقارنة بين الطريقتين. ووفق المنشور، فإن النتائج التي أظهرتها التقنيتان متطابقة.

حتى "في المنزل"

إلى ذلك أفاد باحثو جامعة فودان أنه بمجرد تطوير الأجهزة، ستستخدم في الكثير من الأماكن من بينها المطارات والمستشفيات وحتى "في المنزل"، بحسب فرانس برس.

يشار إلى أنه بالإضافة إلى بطئها من حيث النتائج، تتطلب فحوص "بي سي آر" بنية تحتية ومختبرات لا تملك الكثير من البلدان النامية سوى عدد محدود منها. ويشكل هذا الأمر عقبة أمام عمليات التتبع والكشف عن الإصابات بالوباء.

وتعد الصين واحدة من أكبر منتجي اختبارات "بي سي آر" في العالم. وصدّرت في ديسمبر فحوصاً بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار دولار، بزيادة 144 % خلال شهر، وفق الجمارك الصينية.