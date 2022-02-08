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"سلالة محددة" من أوميكرون تحكم العالم قريبا

8
FEBRUARY
2022
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بعد انتشار متحور فيروس كورونا "أوميكرون" في مختلف دول العالم، بدأ خبراء يعربون عن قلقهم بشأن السلالة الفرعية، التي أطلق عليها "BA.2".
 
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن السلالة الفرعية عن أوميكرون "BA.2" أصبحت هي السلالة المنتشرة في العديد من البلدان، بما في ذلك الدنمارك والمملكة المتحدة والهند وجنوب إفريقيا.
 
ووفقا لتقرير صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، الصادر في 3 فبراير، فإن السلالة الفرعية تحتوي على ما يصل إلى 27 طفرة غير موجودة في متحور Omicron الأصلي "BA.1".
 
وتقوم منظمة الصحة العالمية حاليا بالتحقيق في هذه السلالة باعتبارها "مثيرة للقلق"، كما هو الحال مع جميع سلالات أوميكرون الفرعية.
 
وفي هذا الصدد، ذكرت دوريت نيتسان، مديرة الطوارئ الإقليمية في منظمة الصحة العالمية، أن "المسار المتوقع هو أن BA.2 ستصبح السلالة الجديدة السائدة في العالم، حيث بمجرد أن تتجاوز عتبة معينة ستصبح مهيمنة، كما لاحظنا ذلك في الدنمارك والمملكة المتحدة".
 
ومع ذلك، قالت نيتسان "لا يبدو أن هناك خطر الإصابة مرة أخرى بالنسبة لأولئك الذين أصيبوا بمتحور أوميكرون الأصلي BA.1".
 
ومن حيث أوجه الاختلاف بين BA.1 وBA.2، أوضحت نيتسان أن "الاختلاف الأبرز حاليا هو قابلية انتقال السلالة الفرعية، إذ أنها تنتقل من شخص لآخر بشكل أسرع".
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