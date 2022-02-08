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دراسة: ساعة إضافية من النوم تساعدك على فقدان الوزن

8
FEBRUARY
2022
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توصلت دراسة حديثة إلى أن الحصول على ساعة إضافية من النوم كل ليلة يمكن أن يساعد الأشخاص على فقدان الوزن.
 
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن باحثين في جامعة شيكاغو الأميركية قاموا في دراستهم بتتبع مدة النوم والسعرات الحرارية التي يحصل عليها 80 شخصا يعانون من زيادة الوزن.
 
وأظهرت النتائج أن المتطوعين، الذين كانوا ينامون لمدة أطول بساعة واحدة، كانوا يستهلكون 270 سعرا حراريا أقل كل يوم، مقارنة مع المشاركين الآخرين.
 
وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، دعا العلماء إلى "إضافة نصائح النوم إلى برامج الوقاية من السمنة وفقدان الوزن".
 
حمية منتصف العمر
 
 
وأوضحوا أن الابتعاد عن شاشات التلفزيونات والهواتف "كان عاملا مشتركا بين أولئك الذين ينامون لمدة طويلة".
 
وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة، الدكتورة إسراء تسالي: "إذا تم الحفاظ على عادات النوم الصحية لفترة أطول، فسيؤدي ذلك إلى فقدان الوزن مع مرور الوقت".
 
ويعتقد الخبراء أن السمنة، التي يعاني منها نصف البريطانيين والأميركيين، مدفوعة إلى حد كبير بزيادة السعرات الحرارية، وليس إلى قلة ممارسة الرياضة.
 
وكانت دراسات سابقة كشفت أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم "يؤثر على تنظيم الشهية ويزيد من خطر زيادة الوزن".
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