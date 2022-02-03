طبيب يوضح أهم المتغيرات في أعراض فيروس كورونا عند المصابين الجدد

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قال زاور شوغوشيف، مدير مستشفى كوفيد المؤقت في العاصمة الروسية موسكو، لـ "سبوتنيك"، إنه وفقًا لأعراض وخصائص مسار المرض، يختلف المرضى الذين يعانون من متحور "أوميكرون" عن أولئك الذين تم نقلهم إلى المستشفى مصابين بعدوى فيروس كورونا في وقت سابق.

من غير المرجح أن تؤدي سلالة فيروس أوميكرون إلى دخول المريض إلى المستشفى، مقارنة بمتحور دلتا على سبيل المثال.

وقال: "لقد انتقلت أعراض المرضى أكثر فأكثر بعيدًا عن فكرتنا الكلاسيكية عن فيروس كورونا. والآن أصبح فقدان الشم وفقدان التذوق أقل شيوعًا، وهناك المزيد من الأعراض، كما هو الحال في السارس العادي، أي المزيد من حالات التهاب الحلق وآلام الجسم وما إلى ذلك".

وأكد مدير مستشفى كوفيد أن "صورة" المريض العادي تغيرت أيضًا بمعنى أن هناك عددًا أقل من حالات الإصابة الشديدة بكوفيد. ومع ذلك فإن هذا لا يرجع إلى خصائص "omicron" بقدر ما يرجع إلى نمو وعي الناس، على حد تعبيره.

وأضاف: "الوقاية تعمل بشكل جيد الآن. لقد أصبح الناس أكثر وعيًا، وهذا يعني أن معظم المرضى ليسوا في حالات متقدمة".

وبحسب شوغوشيف، فإن التطعيم ساعد على تقليل عدد حالات العلاج في المستشفيات.