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ما هي فوائد تطعيم الأطفال بـ"فيتامين أ"

3
FEBRUARY
2022
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كشف الدكتور عاطف دنيا أستاذ ورئيس قسم الأطفال في جامعة الأزهر، فوائد تطعيم الأطفال بـ"فيتامين أ".
 
وقال رئيس قسم الأطفال إن تطعيم الأطفال بهذا الفيتامين له العديد من الفوائد للأطفال، أبرزها تعزيز عملية النمو عند الأطفال، بحسب موقع "كونسلتو".
 
وأوضح دنيا أن فتيامين "أ" يحسن من كفاءة الجهاز المناعي لدى الأطفال، ويزيد من قدرته على مكافحة الفيروسات والبكتيريا والفطريات.
 
وذكر الخبير في طب الأطفال أن الفيتامين يقلل من خطر وفاة الأطفال في حالة الإصابة بالأمراض المعدية الشائعة في مرحلة الطفولة مثل الحصبة.
 
وأشار إلى أنه يحمي الأطفال من ضعف النظر، لافتا إلى أن نقص فيتامين أ في الجسم قد يؤدي على الإصابة بالعمى في بعض الأحيان.
 
وأوضح أنه هناك مجموعة أخرى من الفوائد للتطعيم بهذا الفيتامين منها تقوية عظام وأسنان الأطفال، والحفاظ على صحة البشرة، علاج بعض الأمراض، مثل سوء التغذية وجفاف الملتحمة.
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