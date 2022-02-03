هل يمكن أن يعطي اختبار PCR نتيجة سلبية لدى مريض مصاب بـ "أوميكرون"؟

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عند الإصابة بمتحور"أوميكرون" ، قد يُظهر اختبار PCR نتيجة سلبية.

ويمكن أن يحدث ذلك على سبيل المثال، عندما يُجرى الاختبار بشكل غير صحيح أو في ظروف وجود كمية غير كافية من المواد الحيوية.

أعلن ذلك يفغيني تيماكوف، اختصاصي الوبائيات والتلقيح ضد الأمراض المعدية. وأشار الخبير في مقابلة مع إذاعة "سبوتنيك" الروسية إلى أن متحور "أوميكرون" قد يغادر البلعوم الأنفي بسرعة كبيرة إلى درجة تمنع اكتشافه. لذلك، إذا كانت هناك أعراض واضحة، فمن الأفضل تجنب الاتصال بالمريض.

"وقال:" من الواضح حتى الآن أن الفيروسات النشطة تظهر في متحور " أوميكرون" أثناء فترة الحضانة. ومتوسط فترة الحضانة من2 ـ 3 أيام، وفي 7 أيام يتضح ما إذا كان الشخص مصابا بفيروس كورونا أم لا ".

ومع ذلك ، تختلف كل مرة الفترة التي يشكل فيها الشخص المصاب بـ CoViD-19 خطرا على الآخرين ويتوقف ذلك على شدة مسار المرض. قال تيماكوف إن المطعّمين يتحملون عدوى الفيروس التاجي بسهولة أكثر.

وأضاف قائلا إن شخصا كان مع السلالات السابقة، حاملا للعدوى خلال فترة تتراوح بين 10 أيام و3 أسابيع وفقا لخطورة حالة صحته. فيما يتعلق بـ"أوميكرون" فلا يزال الوضع غامضا إلى حد الآن.