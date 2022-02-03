living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إذا كانت جائعا قبل النوم.. إليك 5 أصناف صحية

3
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
إذا أراد الشخص أن يحافظ على حالة صحية جيدة، فعليه أن يتخلى عن فكرة الأكل قبل النوم، لكن هذه الفكرة تبدو مثالية، فالإنسان ربما يجوع قبل أن يأوي إلى الفراش، فما العمل؟
 
ويقول موقع "هافينغتون بوست" الأميركي إن ما تختاره من طعام قبل النوم يمكن أن يؤثر على وزنك بمرور الوقت، إلى جانب قدرة على الوصول إلى أرض الأحلام بشكل سليم وسريع.
 
ونقلت عن خبراء في التغذية قولهم إن هناك عدة أصناف يسمح بتناولها قبل النوم، وهي على النحو التالي:
 
الجوز: إن قرقرة المعدة في الليل تعني أن جسمك يخبرك بحاجته إلى مزيد من السعرات الحرارية والمواد المغذية، لذلك عليك أن تتناول طعاما، حتى لا تكون هناك تداعيات على صحتك لاحقا.
 
وللجوز قيمة غذائية كبيرة، فهو يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم والبروتين والدهون الصحية، ويمكن أن يساعد في درء أمراض مثل السكري من النوع الثاني.
 
الموز: بجانب طمعه اللذيذ، يمكن أن يساعدك الموز في النوم السريع، فهو يحتوي على البوتاسيوم، الذي هو مرخ طبيعي للعضلات، وفيه أيضا التربتوفان المنخفض المستوى، الذي لا يحسن الحالة المزاجية فحسب، بل يساعد على نوم هانئ.
 
وعلى الشخص أن يضع في الحسبان أن كل موزة تحتوي على ما يقدر بـ15 غراما من السكر، وهذا يعني أن كثيرا من السكر يمكن أن يعرقل عملية النوم.
 
 المكسرات المغطاة بالشوكولاتة: لنكن صريحين مع أنفسنا، فكلنا نرغب بشيء حلو المذاق قبل النوم، والحل ممكن في المكسرات المغطاة بالشوكولاته قبل النوم، فهي تساهم في سد الجوع.
 
وينصح هناك بتناول تلك التي تحتوي على الشوكولاتة الداكنة، مع الاهتمام بالكمية المناسبة فلا مجال للإكثار منها.
 
الزبادي اليوناني مع اللوز والتوت: إذا كنت مستعد لبذل مزيد من الجهد، فيمكنك خلط عدد من الأطعمة مثل الزبادي مع الفواكه مثل التوت.
 
وتعتبر هذه الوصفة مثالية، فهي توازن بين البروتين والكربوهيدرات والدهون، فاالكربوهيدرات موجودة في التوت واللبن، والبروتين في الزبادي ، والدهون في اللوز.
 
وهذا يساعد في الحفاظ على توازن السكر في الدم ويمنع جسمك من الاستيقاظ أثناء الليل بسبب الحاجة إلى الجلوكوز.
 
كعكة الأرز وزبدة الفول السوداني: هذه وجبة خفيفة أخرى رائعة قبل النوم ، لأن زبدة الفول السوداني تحتوي على البروتين والدهون وكعك الأرز يحتوي على الكربوهيدرات، مما يعني هنا تحقيق معادلة التوازن، كما في الصنف السابق.
 
الفطر المجفف: ربما لم تجد هذه الأشياء في المنز، لكن هناك أنواع من الفطر ولا سيما شيتاكي هو أحد أفضل مصادر فيتامين "د" النباتي، وهو يساعد في الراحة أثناء الليل.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout