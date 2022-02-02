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احذر منها.. 6 أعراض لـ"أوميكرون" على الجلد

2
FEBRUARY
2022
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لا يزال الأطباء يرصدون أعراضا جديدة للمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"، وفي أحدث هذه الأعراض علامات تظهر على الجلد، وتمثل جرس إنذار للمصابين.
 
وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية نقلا عن أطباء أن بعض الأشخاص لاحظوا علامات غريبة على الجلد، فقد يظن البعض أن الأمر لا يتجاوز جفافا أو حتى حساسية.
 
لكن الخبراء حذروا من أن هناك علامة على الجلد يمكن أن تظهر إصابتك بالمتحور "أوميكرون"، وهي على النحو التالي: 
 
تغير لون الجلد: قد تلاحظ تغير لون جلدك أو جلد أحد أفراد أسرتك إلى لون شاحب أو أزرق أو رمادي، وفذلك علامة تحذير على "أوميكرون".
 
الطفح الجلدي: أظهرت معطيات سابقة أن عددا من المصابين بمرض "كوفيد-19 " تظهر إصابتهم بطفلح جلدي.
 
وهناك نوعان من الطفح الجلدي، الذي عان منهم أشخاص كانت نتائج اختبارهم إيجابية، الأول يشبه خلية النحل ويظهر فجأة، وعلى شكل نتوءات بازرة مثيرة للحكة في أطراف الجسم.
 
الطفح الجلدي الشديد: يتميز هذا العارض بظهور طفح جلدي شديد يظهر في جميع أنحاء الجسم، رغم أنه يتركز في المرافقين والركبتين وظهر اليديد والقدمين، وتكون على شكل دوائر حمراء. 
 
وقال طبيب في لندن إنه لاحظ انتشار هذا العارض لدى الأطفال المصابين بـ"أوميكرون"، مشيرا إلى أن 15 بالمئة من المصابين من المتحور يعانون من هذا العارض.
 
اوميكرون وعودة القلق الصحي والاقتصادي
 
أصابع كوفيد: يمكن أن يصيب هذا العارض الأشخاص من مختلف الأعمار، على أن الأطفال والمراهقين من أكثر الذين يعانون منه.
 
ويعني هذا العارض أن أصابع المصاب تظهر حمراء اللون وملتهبة، وقد تكون مؤلمة ومثيرة للحكة في بعض الحالات.
 
تقرحات الشفاه:  أبلغ عدد من المصابين بـ"أوميكرون" عن أعراض شبية بالبرد، ومنها ما يصيب الشفاه من تقرحات.
 
وقال خبراء إن الشفاه يمكن أن تصبح جافة ومتشققة، حتى عندما يتعافى المريض من "أوميكرون"، فهذا يحدث ألما داخل الفم.
 
جلد جاف:  وردت تقارير عن أشخاص عانوا من  التهاب الجلد التأتبي (الإكزيما)، أي التهاب يجف فيه الجلد، ويتركز هذا العارض في الرقبة والصدر. 
 
ويقول الخبراء إن هذا العارض يتركز في الجزء الأمامي من الصدر، أي تلك المعرضة لأشعة الشمس، وعادة ما يكون لونه ورديا، وقد يستمر حتى بعد الإصابة. 
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