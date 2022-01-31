"بيزنيس إنسايدر": المتعافون من "أوميكرون" يحصلون على "مناعة فائقة" بعد التطعيم

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أكد علماء الصحة أن المرضى الذين أصيبوا بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، يمكنهم بعد التطعيم أن يحصلوا على "مناعة فائقة" ضد متحورات جديدة من الفيروس.

دراسة جديدة تقدم تفاصيل التغييرات في بروتين "سبايك" لمتحور "أوميكرون"

أشار تقرير نشره موقع "بيزنيس إنسايدر" إلى أن "المناعة الفائقة لا تعمل إلا على أساس اللقاح، لأن الحماية الطبيعية بعد المرض لا توفر سوى حماية عادية ضد الفيروس".

وجاء في التقرير أن "العلماء اكتشفوا أن الذين تم تطعيمهم أثناء انتشار "دلتا" حصلوا على حماية أكثر فاعلية من الحقن الثاني بـ"فايزر".

وقال أحد العلماء المشاركين في الدراسة فيكادو تافيس: "ليس مستوى الأجسام المضادة مرتفعا فحسب، بل ذلك يخلق أيضا إمكانية إبطال مفعول المتغيرات المختلفة لفيروس كورونا".