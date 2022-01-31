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انتباه.. فيروس جديد قد يصبح خطرا على البشر بعد طفرة فقط

31
JANUARY
2022
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يبدو أن العالم سيكون أمام مفاجآت كثيرة هذه الأيام، فبينما يحاول جاهداً محاربة فيروس كورونا المستجد وتحاوراته، طفا على السطح فيروس آخر.
 
فقد أعلن علماء صينيون عن اكتشاف فيروس جديد أطلقوا عليه اسم NeoCoV، بعد دراسة حديثة أجروها في ووهان مسقط رأس كورونا.
 
وأوضحوا أن الضيف الجديد قد يكون أكثر قابلية للانتقال، مؤكدين أنهم مازالوا أمام مزيد من الدراسات لكشف مزاياه وخباياه.
 
وأضافوا أن "نيوكوف"، هو نوع من الفيروسات التاجية التي تم اكتشافها في الأصل في جنوب إفريقيا، موضحين أنها ليست جديدة تماماً، وذلك وفقاً لبحث جديد نشره موقع "بيو ركسيف"، وهي منصة خاصة بنشر دراسات ما قبل الطباعة.
 
تشوهات في الرئيتين
كما أكدوا أن الدراسة كشفت سر صعوبة التنفس لدى مرضى كورونا طويل الأمد، حيث خلصت إلى وجود تشوهات في رئتي مرضى كورونا الذين يعانون من ضيق تنفس طويل الأمد بعد إصابتهم بالفيروس.
 
أما "نيوكوف" فكشف باحثون أنه مرتبط بفيروس MERS-CoV ، المعروف أيضا باسم متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والذي انتشر في العديد من دول الشرق الأوسط من قبل، ومشابه للفيروسات التاجية الأخرى.
 
أيضاً لم يستبعدوا أن توجد هذه الفيروسات في الحيوانات وكذلك البشر، في حين ثبت أن فيروس "نيوكوف" ينتشر فقط بين الخفافيش حالياً.
 
وكشفوا أيضاً عن إمكانية انتقاله إلى الإنسان، مؤكدين أنه قد يصبح خطراً بعد طفرة واحدة فقط.
 
لا شيء قادر على إيقافه
إلى ذلك، نقلت الدراسة أيضاً أن الأجسام المضادة التي تستهدف كلاً من كورونا، والمتلازمة التنفسية الشرق أوسطية، لم تكن قادرة على إيقاف "نيوكوف".
 
في حين نبّهت منظمة الصحة العالمية من تقديم مثل هذه الاستنتاجات قبل إجراء مزيد من الدراسات.
 
يذكر أن فيروس كورونا المستجد كان تسبب بوفاة ما لا يقلّ عن 5,635,702 شخص حول العالم منذ أن ظهر في الصين في ديسمبر/كانون الأول من عام 2019، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس، الجمعة.
 
إلا أن منظمة الصحة العالمية تقدّر بأن العدد الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى بمرّتين إلى ثلاث من الأرقام المعلن عنها من قبل الدول.
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