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عدم طهيه جيداً يسبب السرطان.. دراسات صادمة حول الأرز!

31
JANUARY
2022
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يعتبر الأرز غذاء أساسيا على موائدنا، عندما يتناول باعتدال، كما يعتبر خيارا سهل الطهي وبالتالي فهو المفضل للأشخاص الذين ليس لديهم الكثير من الوقت لقضائه في المطبخ.
 
لكن عدم طهيه بشكل صحيح يمكن أن يشكل خطورة على صحتك، بحسب ما كشفت دراسات عدة سابقة.
 
سموم صناعية
فقد كشفت دراسة أعدتها جامعة جامعة كوينز بلفاست في لندن أن المادة الكيميائية من السموم الصناعية والمبيدات الحشرية في التربة يمكن أن تجعل الأرز خطيراً، كما يمكن أن يؤدي حتى إلى التسمم بالزرنيخ في كثير من الحالات.
 
وكانت دراسة قديمة أظهرت تأثيرات تلك المادة في أنواع معينة من السرطان. ففي منتصف التسعينيات، شاركت نساء من كاليفورنيا، في اختبار لتحديد عوامل الخطر المحتملة لسرطان الثدي وغيره من أنواع السرطان.
 
"الزرنيخ"!
وبينت النتائج حينها أن الأرز يحتوي على مستوى عالٍ من الزرنيخ، وبالتالي، إذا لم يتم طهيه بشكل صحيح، فقد يؤدي إلى مشاكل صحية في المستقبل.
 
بدورها، أجرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (Food and Drug Administration) تقييماً لبعض المخاطر الصحية الناجمة عن الزرنيخ غير العضوي في الأرز والمنتجات التي تحتوي على الأرز خلال الأعوام الماضية.
 
وشمل التقييم تقديرا كميا لمخاطر الإصابة بسرطان الرئة والمثانة من التعرض طويل المدى لهذه المنتجات والتأثير المتوقع للسيناريوهات المختلفة لتقليل المخاطر .
 
كما أجرت تقييما نوعيا لبعض المخاطر المحتملة غير السرطانية، في مراحل معينة من الحياة. وأوصت بأن يقوم الآباء ومقدمو الرعاية بإطعام أطفالهم مجموعة متنوعة من حبوب الأطفال الرضع، بدلاً من الاعتماد فقط على حبوب الأرز للأطفال.
 
وفي عام 2020 ، أوصت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، قطاعات صناعة الأغذية بعدم تجاوز مستويات الزرنيخ غير العضوي البالغة 100 جزء في المليار في حبوب الأرز للأطفال.
 
3.5 مليار شخص
يذكر أن أكثر من 3.5 مليار شخص حول العالم على الأرز للحصول على أكثر من 20% من سعراتهم الحرارية اليومية، مما يعزز مكانته كغذاء عالمي أساسي.
 
إلا أنه يعتبر أيضا مصدراً للزرنيخ وهو مادة مسرطنة أو مادة تعزز تشكيل السرطان. ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كان تناول الأرز يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.
 
ويتواجد الزرنيخ في المبيدات الحشرية الصناعية التي تستخدم في الزراعة، وبعض الدول لديها مستوى مرتفع من الزرينخ في المياه الجوفية، وقد يؤدي التعرض للمادة الكيميائية لفترة طويلة ومتكررة من خلال الطعام أو المياه إلى التسمم "الزرنيخي".
 
والمؤسف أن الأرز يحتوي على مستوى عالٍ من الزرنيخ بحسب الدراسات، وبالتالي، إذا لم يتم طهيه بشكل صحيح، فقد يؤدي إلى مشاكل صحية.
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