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النوم على صوت التلفزيون.. صحتك في خطر

31
JANUARY
2022
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عندما يتصل الأمر بعادات النوم، يصر البعض على النوم في ظل تلفزيون مضاء، وهو ما قد يترك آثارا سلبية على جسم الإنسان، ورغم ذلك صار النوم في ظل التلفزيون طقسا ثابتا لدى كثيرين.
 
ويقول من يفضل النوم في ظل التلفزيون أنه يساعده في الغفو بسرعة، بحسب ما يقول موقع (livestrong).
 
ونقل الموقع إن خبير النوم، ويندي تروكسل، إن البعض يعتبر أن النوم في ظل التلفزيون المضاء جزء ضروري من طقوسهم الليلية، على اعتبار أن صوت التلفزيون يمثل ضجيجا خفيفا يطغى على عوامل الضوضاء الأخرى مثل الجيران المزعجين وحركة المرور في الشارع.
 
 
وأشار إلى أن التلفزيون هو من عوامل الاسترخاء الضرورية لهم، لافتا إلى أن دراسة شملت 800 شخص، وجدت أن نحو ثلثهم يعتمدون على التلفزيون كمساعد للنوم.
 
لكن، لماذا قد يكون النوم في ظل التلفزيون ضارا؟
 
إن النوم على وقع أفلام شبكة "نتفليكس" والأخبار يمكن أن يدمر نومك، وذلك للأسباب التالية، بحسب تروكسل، وهي: تعطيل الساعة الداخلية: إذ إن الأجهزة مثل التلفزيون تبعث الضوء الأزرق، الذي يمكن أن يعطّل النوم، وإيقاعات الساعة البيولوجية والتوازن الهرموني.
ويمنع الضوء الأزرق جسمك من إنتاج الميلاتونين، وهو هرمون يساعد على ضبط إيقاع الساعة البيولوجية.
 
يبقيك مستيقظا في وقت لاحق: إنك عندما تشاهد برنامجا تلفزيونيا بنهم قبل النوم، من المحتمل أن تظل مستقيظا حتى ساعات الفجر الأولى لكي ترى بقية الحلقات.
 
وهذا ما خلصت إليه دراسة في الطب النوم السلوكي، إذ إشارت إلى أن الأشخاص الذين يشاهدون التلفزيون كثيرا في الليل ينامون في وقت متأخر، والمشكلة أن البرامج التلفزيونية صممت بطريقة مشوقة، خاصة الدرامية، مما يجعل أمر الإقلاع عنها أكثر صعوبة.
 
وقال ويندي تروكسل إن الرئيس التنفيذي لشركة "نتلفيكس" هو أكبر منافس للنوم.
 
يقطع نومك: لا يبقيك التلفزيون يقظا إلى وقت متأخر فحسب، بل يجعلك أن يزعجك أيضا وأنت أرض الأحلام.
 
وعلى سبيل المثال، إذا نمت على مشاهد فيلم رعب، فقد تطاردك في الأحلام وتسبب لك الكوابيس.
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