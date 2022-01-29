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الرجال والنساء.. هل تؤثر أعراض أوميكرون بشكل مختلف؟

29
JANUARY
2022
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كشفت دراسة حديثة أن أحد أعراض متحور أوميكرون الرئيسية تؤثر على الرجال والنساء بشكل مختلف.
 
ووفق ما ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، فإن التعب يعد من الأعراض البارزة لمختلف متحورات فيروس كورونا المستجد، مضيفة "لكن الأبحاث الجديدة أظهرت أن هذا العرض يصيب النساء المصابات بأوميكرون بشكل أكبر".
 
وأجرت شركة "Web MD" الأميركية استطلاع رأي، سألت فيه عيّنة من المستجوبين عن عدد المرات التي شعروا فيها بالتعب من 23 ديسمبر إلى 4 يناير.
 
وقال ثلث الرجال إنهم عانوا من التعب، خلال هذه المدة، لأسباب مختلفة، لكن 40 بالمئة من النساء أبلغن عن معاناتهن من بالتعب الشديد بسبب "كوفيد-19".
 
وفي هذا الصدد، قال خبير الأمراض المعدية، ساشين ناغراني، إن "التعب يمكن أن يكون علامة مبكرة على الإصابة بعدوى كورونا، كما يمكن أن يكون نتيجة سبب آخر، أي إجهاد عقلي أو بدني".
 
كما ذكرت أنجليك كويتزي، رئيسة الجمعية الطبية في جنوب إفريقيا، أن أحد الأعراض الرئيسية لأوميكرون هي التعب وآلام الجسم وصداع الرأس.
 
وقالت الدراسة إن هناك حاجة لتفسير لماذا يؤثر عارض التعب بشكل أكبر على النساء المصابات بالمتحور الجديد.
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