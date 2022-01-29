living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عارض مفاجئ لـ"أوميكرون".. قادم من الأذن

29
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يعاني مرضى "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا، من أعراض شائعة مثل السعال المستمر وفقدان حاستي الشم والتذوق، لكن مرضى المتحور الجديد "أومكيرون، بدأوا يبلغون عن مجموعة واسعة من الأعراض المختلفة.
 
وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، نقلا عن خبراء، أن بعض المصابين بـ"أوميكرون" عانوا من آلام في الأذن، تعني إصابتهم بالمتحور.
 
وذكرت كونستانتينا ستانكوفيتش، رئيسة قسم طب الأذن والأنف والحنجرة في جامعة ستانفورد الأميركية، أن آلام الأذن أصبحت علامة شائعة على الإصابة بالمتحور الجديد.
 
وقالت إن فريقا علم بأن المصابين بمرض "كوفيد -19"، يمكن أن يصابوا بأعراض في الأذن الداخلية.
 
ومن أجل اختبار هذه النظرية، صنع الفريق نموذجا للأذن الداخلية وجرى تعريضها لفيروس كورونا.
 
وعلقت ستانكوفيتش قائلة إن العدوى ربما تكون موجودة في الأذنين، مرجحة أن العدوى جاءت عن طريق الأنف.
 
 ويبرز هذا العارض أهمية ارتداء الكمامة التي توفر حماية للأنف من فيروس كورونا، فتحجبه عن اقتحام الأنف والوصول إلى الأذن.
 
وقالت الخبيرة: "إذا لاحظت ضعفا في السمع أو دوارا في أذنيك، فلا تتجاهلهما"، مشيرة إلى أن هذا العارض كان الوحيد الذي رصده فريقها لدى بعض مصابي "كوفيد-19".
 
ونصحت من يواجه هذا العارض بإجراء فحص فيروس كورونا فورا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout