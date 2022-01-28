عالم يكشف الفيتامينات الضرورية عند الإصابة بمتحور "أوميكرون"

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كشف العالم الروسي أندريه لومونوسوف، في حديث لصحيفة "إزفيستيا " عن الفيتامينات والعناصر المعدنية الضرورية للشفاء في حالة الإصابة بمتحور "أوميكرون".



ويشير الخبير، إلى أنه عند الإصابة بمتحور "أوميكرون" من الضروري دعم منظومة المناعة. ومن أجل ذلك، يجب إضافة فيتامين D الذي يقل إنتاجه في الجسم في فصل الشتاء، وإضافة عناصر معدنية - الزنك (ما لا يقل عن 30 ملغم في اليوم) والسيلينيوم (100 مكروغرام في اليوم)، إلى النظام الغذائي.



ويقول، "هذا الفيتامين والعناصر المعدنية، تساعد منظومة المناعة على العمل بصورة طبيعية. وقد كشفت المتابعة المستمرة للمرضى المصابين بالشكل الحاد من "كوفيد-19" انخفاض مستوى هذه المواد في أجسامهم".

وينصح الخبير بتناول هذه المواد بموجب الجرعات الموصى بها. وبالنسبة لفيتامين D، هناك دراسة سريرية واحدة، تفيد بأن التأثير الإيجابي لهذا الفيتامين في سرعة الشفاء من المرض هي 5000 وحدة دولية، وهذا التاثير لم يلاحظ عند تناول 1000 وحدة دولية منه.



ويشير لومونوسوف، إلى أنه من أجل صحة منظومة المناعة، يجب اتباع نظام غذائي صحي وتناول الفواكه والخضروات والامتناع عن تناول الأطعمة التي خضعت للمعالجة، والأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة.