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العلامات الخمس المبكرة لسرطان الكلى!

27
JANUARY
2022
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غالبا ما يمكن علاج سرطان الكلى بنجاح إذا اكتُشف مبكرا. ولمنح نفسك والآخرين أفضل فرص التشخيص الصحيح، من الضروري معرفة علامات الإنذار المبكر الخمس والبحث عنها.
 
وتحدث موقع "إكسبريس" مع الدكتورة ناتالي تشارنلي، أخصائية الأورام في مستشفى رويال بريستون ومستشارة سرطان الكلى بالمملكة المتحدة، لمعرفة الأعراض المبكرة.
 
وقالت الدكتورة ناتالي: "يمكن أن تكون أعراض سرطان الكلى غامضة ويمكن أن تعزا بسهولة إلى مشاكل أخرى أقل خطورة مثل آلام أسفل الظهر والتهابات البول المزمنة أو حتى الإجهاد/التعب. ومع ذلك، هناك خمس علامات إنذار مبكر يمكنك البحث عنها للمساعدة في ضمان اكتشاف أي مؤشرات على احتمال إصابتك بالمرض مبكرا. كل هذه الأعراض يمكن أن تكون علامات على الإصابة بسرطان الكلى، لذلك إذا كنت قلقا بأي شكل من الأشكال، فمن المهم طلب المشورة الطبية".
 
ويُنصح بإجراء فحوصات روتينية منتظمة، نظرا لأن العديد من أعراض سرطان الكلى يصعب ملاحظتها في المراحل المبكرة، وبالتالي فإن المساعدة في تحديد السرطان قبل انتشاره أمر بالغ الأهمية.
 
- دم في البول
 
يسمى أيضا بيلة دموية، هو عرض شائع يرتبط بسرطان الكلى. وإذا لاحظت أي تغيير في لون البول، يُنصح بالتماس العناية الطبية.
 
وقالت الدكتورة ناتالي: "غالبا ما يكون الدم في البول ناتجا عن التهابات طفيفة، والتي يمكن علاجها بسهولة. وعلى الرغم من أنه من غير المحتمل أن تكون علامة على الإصابة بالسرطان، فلا يزال يتعين عليك مراجعة طبيبك العام لإجراء مزيد من الاختبارات لاستبعاد السرطان والأسباب الخطيرة الأخرى".
 
- ألم في الظهر
 
يمكن أن يكون الألم المستمر في أسفل الظهر أو الألم في الجانب بين الضلوع وعظم الورك، علامة على الإصابة بسرطان الكلى.
 
وحذرت ناتالي: "نظرا لأن آلام الظهر (ألم خفيف أو طعنة حادة) هي أحد الأعراض التي لا يربطها الأشخاص غالبا بسرطان الكلى، فيمكن في بعض الأحيان التغاضي عنها. ومع ذلك، إذا كان الألم في ظهرك أو جانبك ثابتا ولا يبدو أنه يزول، فمن الجيد البحث عن رأي الطبيب للتأكد من استبعاد أي شيء أساسي".
 
- تشوهات الدم
 
يمكن أن تكون اضطرابات الدم مثل فقر الدم (انخفاض تعداد الدم الأحمر) أو كثرة الحمر (ارتفاع تعداد الدم الأحمر) علامة على الإصابة بسرطان الكلى.
 
وأوضحت ناتالي: "تعمل الكلى كإشارة لجسمك لتكوين خلايا الدم الحمراء، لذلك إذا كان هناك ورم ينمو، أو إذا كان السرطان موجودا، فإن هذه الإشارات تتداخل، ما يؤدي إلى فقر الدم. ومع ذلك، في حين أن فقر الدم يمكن أن يكون علامة على الإصابة بسرطان الكلى، فإنه يمكن أن يكون أيضا نتيجة عدم كفاية الحديد في نظامك الغذائي".
 
- التعب والإرهاق المستمر
 
الشعور بالتعب والضعف هو أحد الآثار الجانبية الشائعة لسرطان الكلى، وقد يشمل ذلك الضعف العام أو الشعور بالثقل أو صعوبة التركيز أو انخفاض الاهتمام بالمهام المعتادة.
 
وأكدت ناتالي: "عندما يبدأ إرهاقك في التأثير على قدرتك على القيام بأنشطتك اليومية العادية، يجدر بك مراجعة طبيبك لمعرفة ما إذا كان بالإمكان إصلاح التعب من خلال المكملات الغذائية أو تغيير النظام الغذائي، أو ما إذا كان الأمر أكثر خطورة". 
 
- فقدان الوزن و/أو فقدان الشهية
 
يمكن أن يرتبط فقدان الشهية المفاجئ بسرطان الكلى في بعض الأحيان.
 
وقالت ناتالي إنه من المهم أن تضع في اعتبارك أن عدم الاهتمام بتناول الطعام يمكن أن يساهم أيضا في فقدان الوزن غير المقصود، وهو عرض آخر من أعراض المرض. ويجب على أي شخص قلق بشأن صحته أو أعراضه التحدث إلى أخصائي طبي.
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