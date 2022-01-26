A + A -

حذرت طبيبة العيون الروسية والخبيرة في لجنة الصحة بمجلس الدوما الروسي د. تاتيانا شيلوفا من خطر فقدان البصر تماما جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وحسب الطبيبة، فإن العلاج في هذه الحالة سيكون مطلوبا على الفور، كما هو الحال عند الإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية.

ويمكن أن يسبّب "كوفيد" مشاكل في البصر، وحتى فقدانه بالكامل. ويرجع ذلك إلى أن فيروس كورونا يصيب أوعية العينيْن. جاء ذلك على لسانها في حديث أدلت به لبوابة Ura.ru الإلكترونية.

وحسب الطبيبة، ففي حال تلف الجذع الرئيسي المركزي للعين، يفقد الإنسان الإحساس بالضوء، ولكن في حال تعرض غصن الجذع فقط للمرض، يمكن أن يفقد البصر جزئيا.

وقالت:" تحدث هذه المشكلة فجأة، ليس فقط على خلفية فترة حادة من المرض، ولكن أثناء متلازمة ما بعد "كوفيد" كذلك، ويجب حلها على الفور، أي في غضون ساعات معدودة، كما يحدث ذلك في حال الإصابة بالسكتات الدماغية أو النوبات القلبية، حيث يختار المتخصصون أولا العلاج المحافظ للقضاء على النزيف، وربما التدخل باستخدام الليزر.