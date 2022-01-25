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مصابو أوميكرون بعد الشفاء.. هل يمنحهم مناعة قوية؟

25
JANUARY
2022
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منذ انتشار متحور أوميكرون في مختلف بقاع العالم وإصابته الملايين من الأشخاص، يتردد سؤال بشأن ما إذا كان المصابون به بات لديهم مناعة ضد فيروس كورونا أم لا.
  
وذكر موقع مجلة "بيبول" الأميركية أن المتحورات توفر مستويات مختلفة من الحماية ضد العدوى، فعلى سبيل المثال يمنح المتحور دلتا مستوى قويا من حماية الأجسام المضادة للأشخاص الذين أصيبوا به.
 
إلا أن الأمر مختلف مع أوميكرون، الذي يعد أكثر اعتدالا وأقل شراسة، فهل يتوفر مصابو أوميكرون على مناعة قوية ضد كورونا؟ خبراء الأمراض المعدية لم يقدموا بعد "جوابا موحّدا" على هذا السؤال.
 
ونقلت المجلة عن ويليام شافنر، أستاذ الطب الوقائي والأمراض المعدية في جامعة فاندربيلت، قوله: "لم نعرف بعد الجواب النهائي عن هذا الأمر.. الشيء المجهول هو مدى قوة وطول مدة المناعة التي ستوفرها أجسامنا ضد هذه العدوى".
 
ومع ذلك، فإن دراسة حديثة وجدت أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم ثم أصيبوا بـ"كوفيد-19"، يتمتعون بالحماية الجيدة.
 
وقد درس الباحثون في ولاية أوريغون الأميركية حالات العاملين في مجال الرعاية الصحية، الذين تم تلقيحهم بالكامل، ثم تم تشخيص إصابتهم بكورونا.
 
ووجد الباحثون أن هذه الفئة تتوفر على مستويات أعلى بكثير من الأجسام المضادة مقارنة بالأشخاص الذين تم تطعيمهم ولم يصابوا بالعدوى.
 
وأشار الباحثون إلى أن الدراسة أجريت قبل ظهور المتحور أوميكرون، "لكنها ما تزال علامة إيجابية على أن الناس سيطورون حماية طبيعية إضافية".
 
وفي كل الأحوال، يشدد المتخصصون على أهمية أخذ لقاح كورونا ومواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية.
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