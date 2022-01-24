living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

3 أطعمة ومشروبات يجب تجنبها أثناء الرضاعة الطبيعية

24
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في بعض الأحيان، تعاني الأمهات من ظروف صحية تمنعهن من الرضاعة الطبيعية أو يخترن ببساطة الميل لإرضاع أطفالهن من الحليب الصناعي.
 
وترتبط الرضاعة الطبيعية بفوائد صحية هامة للطفل والأم على حد سواء. ولا يتطلب الأمر عادة اتباع نظام غذائي خاص ومثالي للالتزام بالرضاعة الطبيعية، لكن خبراء الرضاعة الطبيعية والنظام الغذائي في Lansinoh، كشفوا أنه مع ذلك، هناك أطعمة يجب على الأمهات المرضعات تجنبها للحفاظ على سلامة وصحة أطفالهن.
 
وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) بتناول خمس حصص من الفاكهة والخضروات يوميا ومزيجا صحيا من الأطعمة النشوية والألياف والبروتين ومنتجات الألبان والكثير من السوائل.
 
وسيساعد ذلك على تزويد الجسم بالفيتامينات والمعادن المناسبة للأم والطفل.
 
ويشير الخبراء إلى أنه في الرضاعة الطبيعية يجب على الأمهات الحصول على 300 إلى 400 سعرة حرارية إضافية في اليوم لضمان حصولهن على الطاقة الكافية لإنتاج الحليب.
 
3 أطعمة ومشروبات يجب تجنبها أثناء الرضاعة الطبيعية
 
وفقا للخبراء ليس هناك حاجة إلى أن تكون الأمهات شديدات التقييد عندما يتعلق الأمر بنظامهن الغذائي عند الرضاعة الطبيعية. ومع ذلك، هناك ثلاثة أطعمة يجب تجنبها، وهي:
 
الأسماك الزيتية
 
يجب ألا تتناول أكثر من حصتين من الأسماك الزيتية (مثل التونة الطازجة والسردين والماكريل والسلمون المرقط) في الأسبوع، وهذا لأنها تحتوي على مستويات عالية من الزئبق، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالجهاز العصبي للطفل.
 
مادة الكافيين
 
الإفراط في تناول الكافيين أثناء الرضاعة الطبيعية يمكن أن يبقي الطفل مستيقظا، أو يجعله صعب الإرضاء بشكل غير عادي، لذلك من الأفضل الحد من عدد المشروبات التي تحتوي على الكافيين (ليس فقط الشاي والقهوة ولكن أيضا مشروبات الطاقة).
 
وتحتوي بعض علاجات البرد والإنفلونزا أيضا على مادة الكافيين، كما تحتوي الشوكولاتة على مادة "الثيوبرومين" والتي يمكن أن تنتج أيضا نفس تأثيرات الكافيين.
 
الكحول
 
ينتقل الكحول إلى الأطفال الذين يرضعون من الثدي بكميات صغيرة جدا، ومن غير المحتمل أن يؤدي تناول مشروب من حين لآخر إلى الإضرار بالطفل.
 
ومع ذلك، من المنطقي تجنب شرب الكحول أثناء الرضاعة الطبيعية.
 
ومن الضروري أن تنتبه الأمهات إلى كمية الماء التي يشربنها أثناء الرضاعة الطبيعية. 
 
وإذا لاحظن أن إنتاج حليب الثدي يتناقص جنبا إلى جنب مع التعب والبول الداكن، فهذه علامة على الجفاف.
 
ويقول الخبراء: "غالبا ما تشعر المرأة المرضعة بالعطش والجفاف بسبب إفراز لبن الأم، لذا احرصي على شرب كمية كافية من السوائل. ويعد الماء والحليب وعصير الفاكهة غير المحلى خيارات جيدة".
 
وينصح الخبراء الأمهات بالتركيز على دمج حمض الدوكوساهيكسانويك(DHA) وفيتامين D والكولين في نظامهن الغذائي للحصول على العناصر الغذائية اللازمة للجسم.
 
ويشار إلى أن حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) هو أكثر الأحماض الدهنية أوميغا 3 وفرة في الدماغ والعينين ويدعم نمو الرضع وتطورهم بشكل صحي.
 
وشرح الخبراء: "تشير الأبحاث الحديثة إلى أن حمض الدوكوساهيكسانويك قد يلعب دورا في تقليل تطور الحساسية الغذائية في مرحلة الطفولة، مثل البيض والفول السوداني".
 
وبالإضافة إلى ذلك، تشير مجموعة متزايدة من الأدلة إلى أن تناول ما يكفي من أحماض أوميغا 3 الدهنية قد يقلل من الإصابة بالربو عند الأطفال. كما تكشف بعض الأبحاث أيضا عن وجود صلة بين مستويات حمض الدوكوساهيكسانويك والنوم الأفضل.
 
ويساعد فيتامين D الجسم على امتصاص الكالسيوم والفوسفور، ويدعم نمو العظام الصحية عند الأطفال ويلعب دورا في صحة المناعة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout