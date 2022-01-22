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أخطاء تمنع التحرّر من الوزن الإضافي

22
JANUARY
2022
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لا شكّ في أنّ الكيلوغرامات الزائدة تُهدّد جسم الإنسان بمشكلات صحّية كثيرة وفائقة الخطورة بما فيها أمراض القلب، والسكّري، والسرطان. ناهيك عن أنها تعوق الحياة اليومية للشخص، بحيث يجد صعوبة في الحركة والنوم، ويعاني انخفاض الطاقة.

إذا اتخذت قراراً جدّياً بخسارة وزنك الإضافي، تجنّب الوقوع في هذه الأخطاء الشائعة التي عرضها أخيراً موقع «تايمز أوف إنديا»:

- تجاهل السعرات الحرارية

رغم أنّ فقدان السعرات الحرارية والوزن يسيران جنباً إلى جنب، يتجاهل الكثير من الناس تناول الكالوريهات ويركّزون فقط على الأنشطة البدنية من أجل حرق الدهون الزائدة. إنّ نقص السعرات الحرارية يزيد بِلا شك من فرص فقدان الوزن، ولكن يجب معرفة مقدار العجز الذي يجب أن يكون عليه. وتشير البيانات الموحدة إلى أنّ المعدل الطبيعي هو 2000 سعرة حرارية يومياً للنساء و2500 سعرة حرارية للرجال. لذلك يجب الحصول على الكمية الموصى بها من السعرات الحرارية.

 

- تناول القليل من الألياف

إذا كنت تفكّر في إنقاص الوزن وتريد الحصول على نتائج أسرع، يجب تناول كمية أكبر من الألياف في النظام الغذائي. إستناداً إلى الدراسات، تؤدي الزيادة البالغة 10 غ في تناول الألياف القابلة للذوبان يومياً إلى تقليل مخاطر اكتساب دهون البطن بنسبة 3.7 في المئة.

- الحُبّ الأعمى لأطعمة الحمية

للحصول على نتائج أسرع، يميل الكثير من الناس إلى اختيار أطعمة الحمية، وهي أي طعام أو شراب تم تغيير بعض خصائصه بطريقة ما لِجعله مثل جزءٍ من الحمية الهادفة إلى تغيير شكل الجسم. رغم ادعائها أنها مفيدة في تقليل الوزن، إلّا أنه في الواقع يتمّ تحميل أطعمة الحمية بمكوّنات أخرى غير ضرورية. على سبيل المثال، يحتوي 170 غ من اللبن قليل الدسم على ما يصل إلى 23.5 غ من السكّر. ووفق المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية، لا ينبغي أن يأتي أكثر من 200 كالوري من السكّريات المضافة.

- تناول كميات أقل من المنتجات الطبيعية

إنّ الأطعمة الطبيعية الغنيّة بمضادات الأكسدة تساهم بشكل كبير في إنقاص الوزن، جنباً إلى جنب مع المغذيات الكبيرة الأخرى المهمّة. ومن أجل إضافة المزيد من الطعام الطبيعي إلى النظام الغذائي، يمكن للشخص أن يقلّل من أنواع المأكولات الأخرى المصنّعة ويحتفظ بجزء كبير من النظام الغذائي للسَلطات، فهي مغذية للغاية لأنّ هذه المواد غير معالجة وخالية من المواد الكيماوية.

 

- تحديد أهداف غير متوقعة

يُفضّل تحديد أهداف طويلة المدى فيما يتعلّق بفقدان الوزن، من أجل الحصول على أفضل النتائج. يجب على الشخص أن يحاول غرس العادات الغذائية الصحّية في الحياة اليومية، والمثابرة هي مفتاح كل نجاح بما في ذلك فقدان الوزن.

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