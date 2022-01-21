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اكتشاف قدرة القهوة على تخفيض خطر الإصابة بسرطان الرحم

21
JANUARY
2022
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درس علماء أكاديمية العلوم الطبية الصينية العلاقة بين تناول القهوة وخطر الإصابة بسرطان الرحم. واتضح لهم أن القهوة قادرة على تخفيض خطر الإصابة بسرطان الرحم.

وتشير مجلة Journal of Obstetrics and Gynaecology Research، إلى أن العلماء درسوا 24 بحثا علميا مكرسا لتناول مشروب القهوة، ودرسوا معها بيانات تشمل أكثر من 699 ألف امرأة، بينهن 9833 أصبن بسرطان الرحم.

وقد اخذ الباحثون بالاعتبار الاختلافات الطفيفة في استهلاك القهوة بين المجموعات ومسألة التدخين ومؤشر كتلة الجسم والعلاج بالهرمونات. واستنادا إلى الإحصائيات العامة، تبين أن النساء اللواتي يشربن القهوة بكميات كبيرة هن اقل عرضة للإصابة بسرطان الرحم بنسبة 29 بالمئة، مقارنة بالنساء اللواتي لا يشربن القهوة أو يشربن كمية قليلة منها، وليس لطريقة تحضير القهوة أي تأثير في ذلك.

وينصح الخبراء بضرورة استشارة الأطباء المختصين لتشخيص الإصابة بالسرطان في وقت مبكر.

ويذكر أن علماء من الولايات المتحدة أعلنوا في الأول من يناير الجاري، أن تناول المشروبات المحلاة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء. 

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