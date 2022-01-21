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الأشعة السينية تكشف عن آثار تلف الرئة في مرضى "كوفيد-19" غير الملقحين

21
JANUARY
2022
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كشف طبيب عن صور أشعة سينية صادمة تظهر الفرق الرئيسي الذي تحدثه لقاحات "كوفيد-19" في حماية الجسم.
 
وأطلق أخصائي الأشعة في ولاية ماريلاند صورتين شعاعيتين للصدر لإظهار ما يراه في المرضى المصابين بفيروس كورونا غير الملقحين والمُلقحين.
 
 
وقال الدكتور عمر أوان، نائب رئيس التعليم المساعد في قسم التشخيص والأشعة في كلية الطب بجامعة ماريلاند، وفقا لموقع WCVB: "هناك فرق كبير في صور الأشعة السينية للصدر التي نراها في المرضى الذين تم تطعيمهم بالكامل والذين ثبتت إصابتهم بكوفيد-19، والذين لم يتم تطعيمهم".
 
وعرض الدكتور أوان على الموقع صورا بالتصوير المقطعي المحوسب لمريض "كوفيد-19" وقع تطعيمه وصور تظهر تلف الرئة لشخص غير ملقح.
 
وأوضح: "يمكن أن نرى في الشخص الذي حصل على اللقاح، أن الكثير من الرئة سوداء، وهذا شيء جيد لأن الأسود يدل على الهواء".
 
وتابع: "إن عبء المرض أو عبء العدوى يكون أكثر وضوحا في الفرد غير المحصّن مقابل الشخص الملقح".
 
وأشار الطبيب إلى أن أعراض الشخص الذي حصل على التطعيم أكثر اعتدالا من أعراض الشخص غير الملقح.
 
وقال أوان: "في كثير من الأحيان، يعاني من لم يقع تلقيحهم من ضيق شديد في التنفس. وقد يحتاجون إلى علاج بالأكسجين. وهناك اتجاه أكبر لديهم لدخول وحدة العناية المركزة".
 
وصرح لموقع WCVB بأنه يأمل أن تغير الصور رأي غير الملقحين. مضيفا: "إذا رأيت الصور، يمكنك أن ترى بوضوح الدليل على مدى فعالية اللقاحات من خلال فحص الصدر بالأشعة السينية. وفي كثير من الأحيان، يكون ذلك أكثر فائدة من وجهة نظر بصرية من مجرد سماع الناس يرددون الإحصائيات".
 
جدير بالذكر أنه في أكتوبر 2021، شارك طبيب في مركز دير فالي الطبي في فينيكس فحوصات مماثلة تظهر تأثير الفيروس على رئتي مرضى "كوفيد-19" غير الملقحين مقارنة بأولئك الحاصلين على اللقاحات.
روسيا اليوم
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