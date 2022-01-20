living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل يصيب فيروس كورونا فعلا الرجال أكثر؟

20
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وجدت دراسة جديدة اختلافات كبيرة في حجم واتجاه الفروق بين الجنسين في نتائج "كوفيد-19"عبر المناطق ومرور الوقت أثناء الوباء في الولايات المتحدة.
 
وتشير الدراسة التي أجراها مختبر Harvard GenderSci في العلوم الاجتماعية والطب، أن هذا يدل على أنه لا يمكن تفسير الفوارق بين الجنسين الملحوظة دون الإشارة إلى العوامل الاجتماعية السياقية.
 
وتوضح الدراسة أن المتغيرات الديموغرافية مثل العمر والعرق والوضع الاجتماعي والاقتصادي والمهنة، هي ما يؤثر على الفوارق بين الجنسين في معدل وفيات "كوفيد-19".
 
وتعد الدراسة، بقيادة كبيرة المؤلفين سارة ريتشاردسون، التي تدير مختبر GenderSci في جامعة هارفارد، الأولى من نوعها التي تحدد التباين في معدل وفيات "كوفيد-19" عبر الولايات المختلفة في فترات متفاوتة من الوباء.
 
وتظهر النتائج أن 30% من التباين في التفاوت بين الجنسين في الولايات المتحدة يمكن أن يُعزا إلى الاختلافات بين المناطق و10% إلى الاختلافات بمرور الوقت.
 
ووفقا لريتشاردسون: "لا ينبغي الافتراض سريعا أن الفوارق بين الجنسين ناتجة بشكل مباشر عن عوامل بيولوجية مرتبطة بالجنس. ويخاطر العلماء بتوجيه الوقت والطاقة والموارد بشكل خاطئ إذ إنهم لا يهتمون بالعوامل الاجتماعية المتعلقة بنوع الجنس".
 
وتُظهر النتائج التي توصل إليها دانيلسن ولي وروشوفيتش وآخرون أن التباين الجنسي في "كوفيد-19" يختلف على نطاق واسع عبر الولايات ولم يكن مستقرا خلال مسار الوباء. على سبيل المثال، كان لدى الرجال في تكساس معدلات وفيات أعلى باستمرار طوال الوباء، بينما كان معدل وفيات النساء في ولاية كونيتيكت أعلى من الرجال لمدة 22 أسبوعا.
 
وفي مقال ذي صلة قيد النشر حاليا، أوضح دانيلسن وفريق البحث أن 72.7% من الوفيات الزائدة للذكور في ولاية نيويورك حدثت خلال الموجة الأولى من الوباء، بين 14 مارس و4 مايو 2020. ومنذ ذلك الوقت، تضاءل التفاوت بين الجنسين في نيويورك إلى حد كبير وأصبح أقرب إلى التكافؤ.
 
ويلاحظ دانيلسن: "نهج العامل الفردي، الذي يركز على السمات المرتبطة بالجنس، لا يمكن أن يفسر التباين الذي نلاحظه عبر الوقت والجغرافيا. لا تدعم بياناتنا وجهة النظر القائلة بأن التفاوت بين الجنسين في كوفيد كبير ومستقر ومتسق بمرور الوقت".
 
ومنذ بداية الوباء، عزا العلماء باستمرار ارتفاع معدل وفيات "كوفيد-19" بين الرجال إلى العوامل المتعلقة بالجنس البيولوجي، على افتراض أن أنماط التفاوت بين الجنسين مستقرة مع مرور الوقت.
 
وفي المقابل، خلص فريق دانيلسن إلى أنه "لا يوجد سبب وجيه لتوقع أن التدخلات التي تركز على العوامل البيولوجية المتعلقة بالجنس ستلعب دورا أساسيا أو كبيرا في شرح وتخفيف الفوارق بين الجنسين".
 
ويجادل فريق دانيلسن بأن السلوكيات الصحية الجنسانية، والتعرضات المهنية، والظروف الصحية الموجودة مسبقا، في التفاعل مع الاختلافات في الاستجابات على مستوى الولاية، مثل توقيت ومدة ارتداء القناع، وإغلاق مقرات العمل، وإغلاق المدارس، من المحتمل أن تساهم في مستوى التباين المكاني والزمني في تعرض الرجال والنساء لنتائج خطيرة لـ"كوفيد-19".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout