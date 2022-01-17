رئيس "فايزر": هذا مصير كورونا ومدى "أمان اللقاح" للأطفال

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كشف الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" ألبرت بورلا، عن توقعاته بشأن استمرار فيروس كورونا، ومدى فعالية لقاح كوفيد-19 بالنسبة للأطفال.

وقال ألبرت بورلا لقناة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، يوم الاثنين، إن فيروس كورونا سيستمر في الانتشار لسنوات طويلة مقبلة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر": "الموجة الحالية من الوباء يجب أن تكون الأخيرة التي تتطلب فرض قيود".

وفيما يتعلق بأمان لقاح كوفيد-19 بالنسبة للأطفال، أجاب بورلا بأنه "آمن وفعال"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وكان بورلا قد صرّح يوم الثلاثاء الماضي، بأن "فايزر" يمكنها إنتاج لقاح يستهدف المتحور "أوميكرون" بحلول مارس.

وأوضح بورلا، متحدثا في مؤتمر الرعاية الصحية السنوي الذي ينظمه "جيه.بي مورغان"، والذي ينعقد عبر الإنترنت هذا العام: "لقاحات كوفيد-19 قد ينتهي بها الحال لأن تصبح سنوية بالنسبة لمعظم الناس، وإن بعض المجموعات الأكثر عرضة للخطر قد تكون مؤهلة للحصول عليها دوريا خلال فترة زمنية تقل عن العام".

وأظهر إحصاء لرويترز يوم الاثنين أن أكثر من 325.37 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و885130.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.