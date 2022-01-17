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حيلة ولا أبسط لتغرق في النوم خلال دقائق!

17
JANUARY
2022
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ربما تريد الاستيقاظ في اليوم التالي مبكرا، لكن عادة ما يخاصم النوم عيونك حين تريد ذلك بأسرع وقت، لكن التقرير التالي قد تجد فيه الحل البسيط لهذه المعاناة. فإيقاع الساعة البيولوجية لكل شخص يؤثر على تقلبات درجة حرارة الجسم طوال النهار والليل، وانخفاض درجة حرارة الجسم يسبق النوم عادة، ويمكن لخدعة واحدة سريعة وبسيطة وسهلة أن تخلق بيئة مثالية لنوم سريع.
 
ففي الوقت الذي تشير فيه الدلائل إلى أن ارتداء الجوارب يمكن أن يخفض درجة حرارة الجسم الأساسية، ما يجعلك تنام بشكل أسرع، فإنه يوجد لدى النساء، على وجه الخصوص، "معدل استقلاب أقل أثناء الراحة" ما يؤثر على حساسيتهن تجاه بيئات النوم الأكثر برودة.
 
كيف يساعد ارتداء الجوارب على النوم؟
يساعد ارتداء الجوارب على توسع الأوعية البعيدة، ما يعني تدفق المزيد من الدم إلى القدمين، وبالتالي، مع تدفق المزيد من الدم نحو القدمين، تبدأ درجة حرارة الجسم الأساسية في الانخفاض.
 
وحللت الأبحاث المنشورة في المكتبة الوطنية للطب وفق ما نقل موقع "إكسبريس" فعالية جوارب السرير على جودة النوم. وقام فريق البحث، من جامعة سيول الوطنية، بتجنيد ستة رجال لدراسة نومهم. وشارك كل رجل في شرطين تجريبيين:
 
1. لبس الجوارب في الفراش للنوم. 2. عدم لبس الجوارب في الفراش للنوم.
 
واستخدم الرسم الخطي على المعصم لتسجيل جودة النوم عبر عدة قياسات وهي كفاءة النوم وإجمالي وقت النوم وعدد الصحوات واستيقظ بعد النوم ومتوسط مدة الاستيقاظ ومؤشر الحركة ومؤشر التجزئة.
 
قياسات لسبع ساعات
وأخذت جميع القياسات على مدار سبع ساعات بينما كان المشاركون ينامون في غرفة تبلغ درجة حرارتها 23 درجة مئوية.
 
كما سجل معدلات ضربات القلب ودرجات حرارة الجلد، وسُئل المشاركون عن آرائهم حول مدى جودة نومهم. وعند ارتداء الجوارب أثناء النوم، نام المشاركون 7.5 دقيقة أسرع من النوم عند عدم ارتداء الجوارب.
 
علاوة على ذلك، فإن إجمالي وقت النوم لمن يرتدون جوارب السرير استمر 32 دقيقة أطول.
 
وشهد الأشخاص الذين يرتدون الجوارب للنوم "7.5 مرات أقل" من عدد مرات الاستيقاظ أثناء الليل. وكانت كفاءة النوم "أعلى بنسبة 7.6%" لمن يرتدون الجوارب أثناء النوم.
 
وهكذا، خلص الباحثون إلى أن ارتداء الجوارب أثناء النوم "له آثار إيجابية على نوعية النوم".
 
لكن يفضل الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الدورة الدموية أو تورم القدمين عدم ارتداء الجوارب أثناء النوم.
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