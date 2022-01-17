living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أوميكرون الخفي.. ماذا نعرف عن المتسلل الصامت حتى الآن؟

17
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعد اكتشاف 20 إصابة بلا أي أعراض في إسرائيل، وضع العلماء والخبراء متحور أوميكرون "الخفي" تحت المجهر، لاكتشاف خصائصه ودرجة خطورته مقارنة بالمتحور الأصلي أوميكرون من فيروس كورونا.
 
فقد أطلق على سلالة BA.2 لقب "أوميكرون الخفي" أو Stealth Omicron لأنها تختلف عن المتحورات الأخرى المتفرعة عنه من خلال عدم وجود خاصية SGTF أو إسقاط الجين S أو فشل استهداف الجين S، مما يجعل من الصعب اكتشافها.
 
كما أشارت الأبحاث إلى أن تلك السلالة تتميز بعدد طفرات أكبر من أوميكرون الأصلي، وعليه ذهب بعض العلماء الى التكهن بأنها قد تكون أكثر خطورة.
 
وكان العلماء كشفوا قبل أيام أنهم حددوا نسخة "أوميكرون الخفي" الذي لا يمكن تمييزه عن المتغيرات الأخرى، عبر استخدام اختبارات PCR.
 
قد يتصرف بشكل مختلف
إلا أنهم أوضحوا أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الشكل الجديد من أوميكرون سينتشر بنفس طريقة انتشار المتحور الأصلي، مشيرين إلى ان السلالة الجديدة مميزة وراثيا وبالتالي قد تتصرف بشكل مختلف، وفق صحيفة "غارديان" البريطانية.
 
وكانت وزارة الصحة في إسرائيل أكدت في 14 من الشهر الجاري، اكتشاف إصابات بالمتحور الخفي، مضيفة أنه يخضع للمراقبة من قبل السلطات الصحية في إسرائيل وفي دول أخرى في العالم.
 
كما لفتت الوزارة إلى أنه في هذه المرحلة ما من دليل على أن سلوك المتحور الجديد يختلف عن متحور أوميكرون، مشيرة إلى أنها ستقوم بإطلاع الجمهور على أي تطورات ذات صلة.
 
ثلاثة أنواع من أوميكرون
وحددت منظمة الصحة العالمية ثلاثة أنواع فرعية من أوميكرون حتى الآن وهي BA.1 ، BA.2 ، BA.3.
 
ووجد اتحاد الجينوم الهندي المكلف بتتبع طفرات الفيروس الجديدة أن، النوع الفرعي BA.1 ينتشر جنباً إلى جنب مع متحور أوميكرون الأصلي ويحل محل دلتا بسرعة في ولاية ماهاراشترا الهندية وبعض الولايات الأخرى.
 
ارتفاع الإصابات
يذكر أن إصابات كورونا ارتفعت إلى 15 مليون حالة في جميع أنحاء العالم في أسبوع واحد مع التفشي السريع لمتحور أوميكرون ليصبح السلالة المسيطرة من الوباء خلفاً لمتغير دلتا.
 
وقالت منظمة الصحة العالمية في التقرير الوبائي إنه من بين أكثر من 357 ألف حالة تم تسلسلها في الثلاثين يوماً الماضية، تم تشخيص ما يقرب من 59% منها لأوميكرون.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout