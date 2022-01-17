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هنا يفقد "أوميكرون" نشاطه بشكل أسرع!

17
JANUARY
2022
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قام مركز "فيكتور" الروسي للفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، بدراسة وتقييم قدرة متحور "أوميكرون" على الاستمرار في الحياة في مختلف البيئات وعلى مختلف الأسطح.

وتبيّن من الدراسة التي قام بها مركز "فيكتور"، التابع للهيئة الفيدرالية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور"، أن سلالة "أوميكرون" تفقد حيويتها وقدرتها على الاستمرار بشكل أسرع على السيراميك.

وذكرت "روس بوتريبنادزور"، أن خبراء المركز وبهدف تقييم مدى عدوى متحور "أوميكرون"، نفذوا سلسلة من التجارب لتحديد مدى حيوية الفيروس على المعدن والبلاستيك والسيراميك والماء المقطر وتحت نفس ظروف الرطوبة النسبية (30-40٪) ودرجة الحرارة (26-28 درجة مئوية).

وثبت بالتجربة، أن نشاط الفيروس يثبط ويتلاشى على السيراميك بشكل أسرع - يصبح الفيروس غير قادر على الحياة بعد أقل من 24 ساعة.

ووفقا للدراسة، عموماً، لا تختلف ديناميكيات الانخفاض في صلاحية هذه السلالة كثيرا عن المتحورات التي تمت دراستها قبل ذلك لفيروس كورونا.

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