living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"قد تكون أشد فتكاً".. إسرائيل ترصد سلالة جديدة من "أوميكرون"

14
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، بأن وزارة الصحة رصدت سلالة جديدة من متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا داخل إسرائيل.
 
وبحسب "مكان" فقد تم تشخيص 20 حالة على الأقل في مختبرين. ويخشى العلماء في العالم من أن تكون هذه السلالة الجديدة التي أطلق عليها (BA1) أكثر فتكا من "أوميكرون"، بعد أن تم تشخيصها في عدة دول أوروبية وكندا وأستراليا.
 
وتفيد إحصائية جديدة أن 300 ألف شخص أصيبوا بكورونا منذ بداية الشهر الجاري في إسرائيل. وتظهر بيانات وزارة الصحة أن العدوى انتقلت إلى 20 ألف شخص، وارتفع عدد الحالات المرضية الخطيرة إلى 287.
 
وأعلن منسق شؤون الجائحة البروفيسور سلمان زرقا أنه سيتم بدءا من اليوم تفضيل الفئات المعرضة للخطر خلال الفحوصات لتشخيص الإصابة، موضحا أنه سيتم تخصيص لهم مسارات منفردة أثناء الفحص في صناديق المرضى وفي المراكز المكلفة بأخذ العينات المخبرية.
 
وأضاف: "نتائج فحص هذه الفئات ستصدر في وقت وجيز مقارنة مع باقي الشرائح"، مشيرا إلى أن "وزارة الصحة تعمل على زيادة عدد أجهزة الفحص في أنحاء البلاد، وسيتم إصدار توجيهات إلى مديري المستشفيات لتقليص التعامل مع الحالات الطبية غير الطارئة وتوظيف موارد لعلاج مرضى كورونا والإنفلونزا".
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout