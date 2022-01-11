living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ضربة للقاحات.. الصحة العالمية: ابحثوا عن أخرى فعّالة

11
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

على الرغم من تهافت شركات اللقاحات المعروفة ومعها أغلب دول العالم إلى إعطاء جرعة معززة ثالثة ضد فيروس كورونا المستجد، إلا أن الواقع لا ينذر بالخير أبداً.

فقد حذّر خبراء منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من أن الاكتفاء بإعطاء جرعات لقاح معززة لا يشكل استراتيجية قابلة للاستمرار في مواجهة المتحورات الناشئة، ودعوا إلى لقاحات جديدة تحمي بشكل أفضل من انتقال العدوى.

وقالت اللجنة الاستشارية الفنية حول كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية في بيان، إن ثمة حاجة إلى تطوير لقاحات مضادة لكوفيد-19 ذات فاعلية عالية للوقاية من الإصابة وانتقال العدوى وأشكال الإصابة الحادة والوفاة.

البداية من فايزر

وأتت هذه التطورات بعدما كشفت شركة فايزر عن إنتاج لقاح يستهدف السلالة المتحورة بحلول مارس/آذار المقبل.

وذكر الرئيس التنفيذي للشركة ألبرت بورلا أمس الاثنين، أن ثمة حاجة للقاح، وأن شركته يمكنها إنتاج واحد من هذا القبيل، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

كما أضاف أن فايزر وشريكتها بيونتيك تعملان على كل من نسخة لقاح تستهدف أوميكرون وعلى أخرى تشمل كلا من اللقاح السابق وآخر مقاوماً للسلالة السريعة الانتشار.

وقال بورلا، متحدثاً في مؤتمر الرعاية الصحية السنوي الذي ينظمه جيه.بي مورغان والذي ينعقد عبر الإنترنت هذا العام، "أعتقد أن هذا هو الاحتمال الأرجح. نعمل على أشياء كثيرة بينما نتحدث".

كذلك، أفاد بأن فايزر قد تتقدم للحصول على موافقة الهيئات التنظيمية الأميركية على لقاح مسجل وقد تطرحه في وقت قريب ربما مارس المقبل.

موديرنا محبطة.. الثالثة قد لا تكفي

في حين كشف الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، ستيفان بانسيل، في تصريح محبط، أن فعالية اللقاحات المعززة ضد فيروس كورونا ستنخفض على الأرجح بمرور الوقت، وقد يحتاج الناس إلى جرعة رابعة في الخريف لزيادة حمايتهم.

وأضاف أن الأشخاص الذين تلقوا معززاتهم الخريف الماضي سيحصلون على الأرجح على حماية كافية للحصول عليها خلال فصل الشتاء، عندما تتزايد الإصابات الجديدة حيث يتجمع الناس في الداخل هربا من البرد، معتبرا ًأن فعالية المعززات ستنخفض على الأرجح على مدار عدة أشهر، على غرار ما حدث مع الجرعتين الأوليين، وذلك في صحفية نشرها موقع "سي إن بي أس" أمس الخميس.

وأضاف قال الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا إن الحكومات، بما في ذلك المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية، تطلب بالفعل الجرعات وهي قيد التحضير.

وكانت موديرنا نشرت بيانات أولية الشهر الماضي أظهرت أن الجرعة المعززة 50 ميكروغرام المسموح بها حاليا تزيد من الأجسام المضادة التي تمنع العدوى من أوميكرون 37 ضعفا، وان الجرعة المعززة 100 ميكروغرام زادت تلك الأجسام المضادة 83 ضعفا.

"أنهوا عمليات التطعيم"

بينما للرئيس السابق لفريق عمل اللقاحات في بريطانيا رأي آخر، فمع تطور الأوضاع اعتبر أنه يجب التعامل مع كورونا كفيروس متوطن شبيه بالإنفلونزا، ويجب على الوزراء إنهاء حملات التطعيم الواسعة بعد الانتهاء من الحملات المتعلقة بالجرعات التعزيزية.

كما دعا الدكتور كلايف ديكس، إلى إعادة التفكير في استراتيجية مواجهة كورونا في المملكة المتحدة، واتجاه نهج مخالف لذلك الذي تم اتباعه في العامين الماضيين والتعايش مع كورونا بوصفه "الوضع الطبيعي الجديد".

وقال ديكس: "التطعيم الجماعي في المملكة المتحدة يجب أن ينتهي الآن".

يشار إلى أن الجرعات المعززة تلعب دورا متزايدا الأهمية في استراتيجيات الصحة العامة للسيطرة على الفيروس، خصوصا أن الحماية الناتجة عن الجرعتين الأصليتين تلقت ضربة قوية بسبب متحور أوميكرون.

وتعيد هذه التطورات إحياء المخاوف من عجز اللقاحات المضادة لكورونا المتوفرة حالياً، على صد المتحورات الجديدة القابلة للانتشار بشكل كبير، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout