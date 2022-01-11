خبراء ينصحون بطرق طبيعية في النظام الغذائي لتعزيز نمو الشعر

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يرغب الكثيرون في الحصول على شعر أكثر سمكًا وأطول وأكثر صحة. ولكن هناك عدد كبير من العوامل التي يمكن أن تؤثر على نمو شعر أو تساقطه، والتي يمكن أيضًا التغلب عليها من خلال مجموعة متنوعة من الفيتامينات التي يقول الخبراء إنها في الواقع يمكن أن تمنح شعرًا أطول وأقوى بمرور الوقت.

استعان موقع Mind Your Body Green، باختصاصي وباحث في مجال صحة الشعر وكيفية العناية به ويليام غونيتز، الذي يوضح فيما يلي كيفية دمج خمس فيتامينات ومعدن واحد في النظام الغذائي للحصول على جودة أفضل للشعر:

1. فيتامين C

عندما تفكر في فيتامين C، فمن المرجح أن يكون أول ما يتبادر إلى الذهن هو الجلد الأكثر إشراقًا ونظام المناعة القوي. وبحسب غونيتز فإن له أيضًا فوائد عديدة للشعر حيث "يزيد فيتامين C من امتصاص الحديد، وهو أحد العناصر الغذائية الأكثر أهمية للشعر". كما أن تعزيز المناعة الطبيعية يؤدي أيضا إلى زيادة قدرة فروة الرأس على مكافحة الميكروبات مما يسهم في تحسين نمو الشعر.

2. فيتامين E

إن فيتامين E هو أحد مضادات الأكسدة القابلة للذوبان في الدهون، وهو مركب نشط بيولوجيًا قادر على تحييد الجذور الحرة في الجلد والشعر والجسم. يقول غونيتز: "اعتمادًا على نقاوته ومصدره، يمكن أن يكون فيتامين E رائعًا لتقليل الجذور الحرة وتحسين الكولاجين، وتقليل الإجهاد التأكسدي في فروة الرأس.

ويضيف غونيتز أن إحدى الدراسات اكتشفت أنه بعد تناول مكملات فيتامين E لمدة ثمانية أشهر، شهد المشاركون 34٪ من نمو الشعر المتزايد. وأشارت بعض الدراسات الأخرى إلى أن فيتامين E يمكن أن يساعد في تعزيز الدورة الدموية في الجسم بشكل عام. وكما هو معروف فإن هناك ارتباطا بين الدورة الدموية ونمو الشعر الصحي.

3. فيتامين D

إن فيتامين D3 بشكل أساسي مهم لنمو الشعر، خاصة وأنه تم ربط المستويات غير الكافية من فيتامين D بتساقط الشعر. يقول غونيتز "يتفاعل فيتامين D3 بشكل مباشر مع بصيلات الشعر، وعندما لا تكون مستويات D3 مثالية، يمكن أن يقلل من حجم الشعر على فروة الرأس وفي جميع أنحاء الجسم".

4. حمض الفوليك

توصلت بعض الأبحاث إلى وجود صلة بين تناول حمض الفوليك ونمو الشعر، لأنه يسهم بشكل أساسي في إنتاج خلايا جديدة. ويقول غونيتز إن حمض الفوليك يمكن أن يساعد أيضا على التقرن في الشعر أثناء مرحلة نموه.

5. النياسين

يساعد النياسين، المعروف أيضًا باسم فيتامين B3، على تحسين الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم، بما يشمل فروة الرأس. وعندما يزداد تدفق الدم في فروة الرأس تصبح في حالة صحية مثالية، وبالتالي فإن الشعر الصحي يبدأ بفروة رأس صحية.

6. الحديد

يؤكد غونيتز أن الحديد هو أهم معدن للشعر، موضحا أن "الفيريتين هو بروتين تخزين الحديد بالجسم، وعندما يكون منخفضًا لعدم توافر ما يكفي من الحديد بشكل منتظم في النظام الغذائي، فإن حجم الشعر سينخفض للتعويض عن ما يحتاجه الجسم من الحديد". ويقول غونيتز إن الشعر سيعود لمستوياته الطبيعية فقط بمجرد تناول كمية كافية من الأغذية التي تحتوي على الحديد بشكل منتظم، مشيرًا إلى الأطعمة الغنية بالحديد هي لحوم البقر والدجاج والبيض والسبانخ والبطاطا الحلوة والفاصوليا.