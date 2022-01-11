living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خبراء ينصحون بطرق طبيعية في النظام الغذائي لتعزيز نمو الشعر

11
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يرغب الكثيرون في الحصول على شعر أكثر سمكًا وأطول وأكثر صحة. ولكن هناك عدد كبير من العوامل التي يمكن أن تؤثر على نمو شعر أو تساقطه، والتي يمكن أيضًا التغلب عليها من خلال مجموعة متنوعة من الفيتامينات التي يقول الخبراء إنها في الواقع يمكن أن تمنح شعرًا أطول وأقوى بمرور الوقت.
 
استعان موقع Mind Your Body Green، باختصاصي وباحث في مجال صحة الشعر وكيفية العناية به ويليام غونيتز، الذي يوضح فيما يلي كيفية دمج خمس فيتامينات ومعدن واحد في النظام الغذائي للحصول على جودة أفضل للشعر:
 
1. فيتامين C
عندما تفكر في فيتامين C، فمن المرجح أن يكون أول ما يتبادر إلى الذهن هو الجلد الأكثر إشراقًا ونظام المناعة القوي. وبحسب غونيتز فإن له أيضًا فوائد عديدة للشعر حيث "يزيد فيتامين C من امتصاص الحديد، وهو أحد العناصر الغذائية الأكثر أهمية للشعر". كما أن تعزيز المناعة الطبيعية يؤدي أيضا إلى زيادة قدرة فروة الرأس على مكافحة الميكروبات مما يسهم في تحسين نمو الشعر.
 
2. فيتامين E
إن فيتامين E هو أحد مضادات الأكسدة القابلة للذوبان في الدهون، وهو مركب نشط بيولوجيًا قادر على تحييد الجذور الحرة في الجلد والشعر والجسم. يقول غونيتز: "اعتمادًا على نقاوته ومصدره، يمكن أن يكون فيتامين E رائعًا لتقليل الجذور الحرة وتحسين الكولاجين، وتقليل الإجهاد التأكسدي في فروة الرأس.
 
ويضيف غونيتز أن إحدى الدراسات اكتشفت أنه بعد تناول مكملات فيتامين E لمدة ثمانية أشهر، شهد المشاركون 34٪ من نمو الشعر المتزايد. وأشارت بعض الدراسات الأخرى إلى أن فيتامين E يمكن أن يساعد في تعزيز الدورة الدموية في الجسم بشكل عام. وكما هو معروف فإن هناك ارتباطا بين الدورة الدموية ونمو الشعر الصحي.
 
3. فيتامين D
إن فيتامين D3 بشكل أساسي مهم لنمو الشعر، خاصة وأنه تم ربط المستويات غير الكافية من فيتامين D بتساقط الشعر. يقول غونيتز "يتفاعل فيتامين D3 بشكل مباشر مع بصيلات الشعر، وعندما لا تكون مستويات D3 مثالية، يمكن أن يقلل من حجم الشعر على فروة الرأس وفي جميع أنحاء الجسم".
 
4. حمض الفوليك
توصلت بعض الأبحاث إلى وجود صلة بين تناول حمض الفوليك ونمو الشعر، لأنه يسهم بشكل أساسي في إنتاج خلايا جديدة. ويقول غونيتز إن حمض الفوليك يمكن أن يساعد أيضا على التقرن في الشعر أثناء مرحلة نموه.
 
5. النياسين
يساعد النياسين، المعروف أيضًا باسم فيتامين B3، على تحسين الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم، بما يشمل فروة الرأس. وعندما يزداد تدفق الدم في فروة الرأس تصبح في حالة صحية مثالية، وبالتالي فإن الشعر الصحي يبدأ بفروة رأس صحية.
 
6. الحديد
يؤكد غونيتز أن الحديد هو أهم معدن للشعر، موضحا أن "الفيريتين هو بروتين تخزين الحديد بالجسم، وعندما يكون منخفضًا لعدم توافر ما يكفي من الحديد بشكل منتظم في النظام الغذائي، فإن حجم الشعر سينخفض للتعويض عن ما يحتاجه الجسم من الحديد". ويقول غونيتز إن الشعر سيعود لمستوياته الطبيعية فقط بمجرد تناول كمية كافية من الأغذية التي تحتوي على الحديد بشكل منتظم، مشيرًا إلى الأطعمة الغنية بالحديد هي لحوم البقر والدجاج والبيض والسبانخ والبطاطا الحلوة والفاصوليا.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout