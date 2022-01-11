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10 وجبات خفيفة تسد جوعك.. لا توقعك في المحظور

11
JANUARY
2022
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لا تكفي أحيانا الوجبات الرئيسية المتعادة لدى كثيرين، فيشعورن بالجوع، وهو ما من شأنه يدفعهم نحو تناول طعام لا يكون دائما صحيا، الأمر الذي يوقعهم في مشاكل الوزن الزائد والسمنة.
 
ويقول موقع "news18" الإخباري إن الوجبات الخفيفة تمتاز بأهمية كبيرة، خاصة للذين يمارسون التمارين الرياضية.
 
ولا توفر الوجبات الخفيفة "السناكس" الطاقة لجسمنا وتعزيزها فحسب، بل تمنحنا مغذيات صحية تقلل من تلف العضلات ورفع مستوى الأداء.
 
وفيما يلي أبرز أصناف هذه الوجبات الخفيفة والصحية:
 
الموز: من أكثر الوجبات الخفيفة شهرة واستهلاكا، ونظرا لاحتوائه على كميات كبيرة من الكربوهيدرات والطاقة والبوتاسيوم، فهو يمنع تقلص العضلات.
 
الشوفان: يحافظ على مستويات الطاقة، نتيجة للإفراز المستمرة للكربوهيدرات في الجسم، ويمكن تناول الشوفان مع الماء أو حتى مع الحليب، ويمكن إضافة ملعقة من مسحوق البروتين والمكسرات والزبيب.
 
سموثي: إن العصائر المصنوعة من الفاكهة مليئة بالعناصر الغذائية، ويفضل اختيار الزبادي اليوناني معها لأنه غني بالبروتين والقليل من الكربوهيدرات، ويمكن إعداد السموثي بسهولة.
 
البطاطا الحلوة: تحتوي البطاطا الحلوة على كربوهيدرات معقدة، يؤمن الطاقة تستمر لفترة أطول، وأثبتت نفسها وجبة خفيفة ومثالية قبل الشروع في التمارين.
 
زبدة الفول السوداني:  تمنحك هذه الزبدة الدهون والبروتينات الصحية، ويمكن تناولها بطرق عديدة مثل وضعها في سندويش أو مزجها مع العصائر، ويفضل استهلاكها قبل 30 دقيقة من التمارين.
 
عصير الشمندر: يحتوي على نترات طبيعية توسع الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى إمداد عضلاتنا بالأكسجين والمواد الغذائية بشكل أفضل.
 
مسحوق البروتين: أصبح وجبة خفيفة صحية يمكن الاعتماد عليه، كما أن مكملات البروتين غنية بالفيتامينات والمعادن.
 
خليط المكسرات: إن خليط المكسرات الذي يضم الجوز واللوز والتوت المجفف وغيرها يحتوي على دهون وبروتينات مفيدة، فضلا عن كمية وافرة من المعادن والفيتامينات.
 
البيض المسلوق:  يعتبر مغذيا بشكل لا يصدق، إذ يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والبروتينات.
 
ألواح البروتين: تذكر أن ألواح البروتين التي تحب أكلها هي منتج مصنّع، لذلك يفضل أن تعد هذه الألواح في بيتك، إن أردت تناولها، ويمكن استخدام الحبوب والفواكه المجففة في صنعها، وتكمن أهميتها في زيادة قدرة الإنسان على التحمل.
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