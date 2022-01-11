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فايزر: لقاح للتصدي لأوميكرون سيكون جاهزا في مارس

11
JANUARY
2022
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أكد رئيس مختبر فايزر، الاثنين، أن نسخة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 معدّة للتصدي للمتحوّر أوميكرون من فيروس كورونا ستكون جاهزة إذا لزم الأمر في آذار/ مارس، فيما أشار نظيره في موديرنا إلى التحضير للقاح سيكون جاهزا في الخريف.


وقال ألبرت بورلا في تصريح لشبكة "سي.ان.بي.سي" المالية الأمريكية: "لا أعلم ما إذا سنكون بحاجة للقاح كهذا، لا أعلم ما إذا سيستخدم ولا كيفية استخدامه، لكن سنكون جاهزين. المصنع بدأ الإنتاج بالفعل".

 

وكان بورلا قد أشار في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر إلى أن شركته باشرت الإعداد لنسخة جديدة من اللقاح معدة خصيصا للتصدي للمتحور أوميكرون.


وأوضح بورلا: "نأمل في التوصّل إلى منتج قادر على توفير وقاية أفضل بكثير من الإصابات تحديدا، لأن الوقاية التي توفرها اللقاحات الحالية في حال تلقي الجرعة الثالثة تحول دون دخول (المصابين) المستشفى معقولة جدا".


لكن لا يزال يتعين إجراء دراسات لتبيان ما إذا من الضروري تلقي جرعة رابعة.


من جهته، أشار المدير العام لموديرنا ستيفان بانسيل إلى أن مختبر الشركة يعد لجرعة إضافية خاصة بالمتحوّر أوميكرون ستكون جاهزة في الخريف، وإلى أن التجارب السريرية ستبدأ "قريبا".

 

وفي تصريح لشبكة "سي.ان.بي.سي" قال بانسيل: "نتباحث حاليا مع مسؤولين صحيين في العالم أجمع من أجل اتخاذ قرار بشأن ما نعتقد أنه الاستراتيجية الأفضل لإعطاء جرعة إضافية في خريف العام 2022".


وشدد على أهمية المحافظة على التقدم الذي تم إحرازه في مواجهة الفيروس وحذّر من خطورة خسارة هذا التقدم.

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