فايزر تراهن على تقنية mRNA وتبرم صفقات لإدخالها في علاج أمراض عديدة بينها السرطان

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أعلنت شركة Pfizer الأميركية للأدوية عن سلسلة من الصفقات الجديدة لتوسيع وتحسين استخدامها لتقنية الحمض النووي الريبي المرسال mRNA، منطلقةً من النجاحات التي حققها لقاح كوفيد-19. وتتضمن هذه الصفقات شراكة بقيمة 1.3 مليار دولار مع شركة تعديل الجينات Beam Therapeutics.

ستدفع فايزر لشركة Beam مبلغ 300 مليون دولار لتطوير علاجات للأمراض الوراثية النادرة للكبد والعضلات والجهاز العصبي المركزي كجزء من صفقة مدتها أربع سنوات، حيث قد ترتفع بأكثر من مليار دولار في انتظار مختلف البحوث، والمراحل الناظمة والتجارية.

ستتعاون شركة فايزر أيضًا مع شركة Acuitas Therapeutics الكندية للتكنولوجيا الحيوية لترخيص تقنية الجسيمات النانوية الدهنية (LNP)، التي تُستخدم لإيصال لقاح كوفيد-19 القائم على تقنية mRNA داخل الجسم.

كجزء من الصفقة التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها المالية، وتمتلك فايزر خيار ترخيص التكنولوجيا لما يصل إلى عشرة لقاحات أو علاجات.

أعلنت فايزر أيضا أنّها ستعقد شراكة مع Codex DNA ومقرها كاليفورنيا، للوصول إلىى تقنية الجينوم الاصطناعي لشركة التكنولوجيا الحيوية بهدف تطبيقها على تطوير لقاحات mRNA وغيرها من العلاجات.

لم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة مع شركة Codex، التي تشمل دفعة مقدمة إلى جانب مدفوعات مهمة على أساس النجاح.

الاستثمار في التكنولوجيا الجينية

تستثمر شركة فايزر بكثافة في التكنولوجيا التي مكنتها وشريكتها الألمانية BioNTech من طرح أول لقاح لكوفيد-19 في السوق. تأخذ الصفقات في الاعتبار ما جعل اللقاح ناجحًا، وتغطي كلاً من التكنولوجيا الجينية الأساسية وطرق نقلها داخل الجسم، القائمة على مزيج من الجسيمات النانوية الدهنية LNP والحمض النووي الريبي المرسال mRNA، والذي يعتمدها أيضًا لقاح Moderna.

هذه ليست الصفقات الأولى التي أبرمتها الشركة لتعزيز استخدام تقنية mRNA الخاصة بها، وهي تعمل بالفعل على علاج مرض الزونا ولقاحات الانفلونزا باستخدام النظام الأساسي. إثر النجاحات الهائلة لشركات فايزر وبيونتيك وموديرنا، وهي أول من استخدم بنجاح تقنية mRNA بعد عقود من البحوث، يقوم صانعو لقاحات آخرون أيضًا بضخ الأموال في هذا المجال، بما في ذلك شركات أوروبية ذات ثقل مثل Sanofi وGSK.

قال كبير المسؤولين العلميين في شركة فايزر، ميكايل دولستين، إن الشركة "تقوم باستثمارات كبيرة لتسخير قوة تقنية mRNA-LNP وتقديم لقاحات وعلاجات جديدة محتملة تلبي الاحتياجات الكبيرة التي لم تتم تلبيتها للمرضى".

في بيان لـفوربس، قال متحدث باسم الشركة إن صفقات يوم الاثنين تهدف توسيع وتعميق قدرات تقنية mRNA لشركة فايزر والتقنيات المتعلقة بها "لإطلاق الإمكانات الكاملة لـتقنية mRNA". تركز الشركة استراتيجيتها الخاصة بتقنية mRNA في أربعة مجالات رئيسية: مواصلة البحث في لقاح كوفيد-19، بناء خط أنابيب لقاحات mRNA للأمراض المعدية، توسيع نطاق أبحاث mRNA في مجالات علاجية جديدة بما في ذلك الأمراض النادرة والسرطان، واستثمار تطبيق تقنية mRNA في المجالات الأخرى التي تحتاج إلى الابتكار.