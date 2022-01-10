living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الصين تسجل اصابات جديدة بالمتحورة أوميكرون

10
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أبلغت الصين عن إصابات جديدة بالمتحورة أوميكرون، شديدة العدوى، اليوم، حيث تواجه البلاد عدة بؤر للوباء قبل أقل من شهر على انطلاق الالعاب الأولمبية في بكين.

وينتهج البلد حيث رُصد فيروس كورونا للمرة الأولى أواخر العام 2019، سياسة "صفر كوفيد" التي سمحت باحتواء الوباء إلى حد ما.

وتضاعف الدولة من يقظتها مع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية الشتوية (4-20 شباط).

ويخضع سكان مدينة شيآن (شمال) الكبيرة البالغ عددهم 13 مليون نسمة للعزل للاسبوع الثالث بعد رصد عشرات الإصابات في نهاية كانون الأول.

وأثار تسجيل حالات عدة بالمتحورة اوميكرون نهاية الاسبوع الماضي في مدينة تيناغين الساحلية الكبيرة الواقعة على بعد حوالى 150 كيلومترًا جنوب شرق بكين، قلق السلطات. وتم الابلاغ عن 21 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم في تيانغين.

وأوصت المدينة سكانها الذين يصل عددهم تقريبًا إلى 14 مليون شخص، بالبقاء في منازلهم فيما تُجري فحوص كوفيد-19 واسعة النطاق. وتم إغلاق جميع المدارس وتعليق رحلات القطار مع بكين.

وعلى بعد 400 كيلومتر إلى الجنوب الغربي في مقاطعة خنان بوسط البلاد، سجلت مدينة أنيانغ اليوم، اصابتين بأوميكرون على علاقة ببؤرة تيانغين.

وأعلنت المنطقة في أعقاب ذلك أنها ستفحص سكانها البالغ عددهم 5 ملايين نسمة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout