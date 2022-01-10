الصين تسجل اصابات جديدة بالمتحورة أوميكرون

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أبلغت الصين عن إصابات جديدة بالمتحورة أوميكرون، شديدة العدوى، اليوم، حيث تواجه البلاد عدة بؤر للوباء قبل أقل من شهر على انطلاق الالعاب الأولمبية في بكين.



وينتهج البلد حيث رُصد فيروس كورونا للمرة الأولى أواخر العام 2019، سياسة "صفر كوفيد" التي سمحت باحتواء الوباء إلى حد ما.



وتضاعف الدولة من يقظتها مع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية الشتوية (4-20 شباط).



ويخضع سكان مدينة شيآن (شمال) الكبيرة البالغ عددهم 13 مليون نسمة للعزل للاسبوع الثالث بعد رصد عشرات الإصابات في نهاية كانون الأول.



وأثار تسجيل حالات عدة بالمتحورة اوميكرون نهاية الاسبوع الماضي في مدينة تيناغين الساحلية الكبيرة الواقعة على بعد حوالى 150 كيلومترًا جنوب شرق بكين، قلق السلطات. وتم الابلاغ عن 21 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم في تيانغين.



وأوصت المدينة سكانها الذين يصل عددهم تقريبًا إلى 14 مليون شخص، بالبقاء في منازلهم فيما تُجري فحوص كوفيد-19 واسعة النطاق. وتم إغلاق جميع المدارس وتعليق رحلات القطار مع بكين.



وعلى بعد 400 كيلومتر إلى الجنوب الغربي في مقاطعة خنان بوسط البلاد، سجلت مدينة أنيانغ اليوم، اصابتين بأوميكرون على علاقة ببؤرة تيانغين.



وأعلنت المنطقة في أعقاب ذلك أنها ستفحص سكانها البالغ عددهم 5 ملايين نسمة.