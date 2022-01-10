living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

9 نصائح هي الأكثر فاعلية لفقدان الوزن خلال 2022

10
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
مع بداية كل عام جديد، يتحمس الكثيرون لاتخاذ قرارات إيجابية، ومن بين أكثر القرارات شيوعًا خفض الوزن.
 
وبينما يحدد الأشخاص أهدافهم، ويقومون بتسوق الأطعمة الصحية، والاشتراك في عضوية الصالة الرياضية، فإنهم على الأرجح يحاولون معرفة أفضل الطرق وأسهلها لفقدان الوزن.
 
ولهذا السبب يستعرض موقع "إيت ذيس نوت ذات" Eat This Not That آراء مجموعة من اختصاصيي التغذية حول كيفية إنقاص الوزن بنجاح في عام 2022، بحيث يمكن قضاء وقت أقل في البحث عن أكثر الطرق فاعلية في حرق الدهون، وهي كما يلي:
 
1. قسط كافٍ من النوم
تقول دكتور سو نوي إسكوبار، طبيبة متخصصة في التغذية العلاجية: "إنه لأمر مدهش ما يمكن أن تفعله ليلة نوم جيدة لجسم الإنسان. أولاً، يمكن أن تساعده على تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر وتحقيق التوازن بين الهرمونات التي تنظم الجوع والشهية، بالإضافة إلى أنها يمكن أن تساعده على الشعور بنشاط أكبر عند ممارسة الرياضة بعد النوم بشكل جيد".
 
2. الإفراط في الوجبات الحرة
تنصح دكتور إسكوبار بالتوقف عن الإفراط في تناول كميات كبيرة من الأطعمة في الوجبات الحرة، في فترات الراحة من النظام الغذائي، قائلة: "يكتسب الكثيرون وزنًا إضافيًا لأنهم يلتزمون باتباع نظام غذائي لبضعة أيام يعتمد على تقليل الكميات، ولكنهم يتناولون كميات كبيرة أكثر من اللازم في الوجبات الحرة، قبل معاودة الالتزام بالنظام الغذائي مجددًا".
 
3. البروتين في وجبة الفطور
توصي دكتور إسكوبار بضرورة إضافة "البروتين بشكل خاص إلى وجبة الإفطار، لأنه سيساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، بما يسهل مقاومة الرغبة في تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية والدهون حتى يحين موعد الوجبة التالية".
 
4. الوجبات الخفيفة والحلويات
تقول دكتور إسكوبار إن المرء يحتاج في بعض الأحيان إلى تناول وجبة خفيفة أو الحلويات، لذا فهي تنصح قائلة: "احصل على بدائل صحية متاحة كوجبات خفيفة أو حلوى، لأن الحصول على بدائل جيدة يساعد على تناول ما يريد الشخص مع الاستمرار في إنقاص الوزن".
 
5. دعم البكتيريا المفيدة
وتقول اختصاصية التغذية أنجيلا لاغو: "غالبًا ما يشار إلى القناة الهضمية على أنها الدماغ الثاني، وبالتالي فإن ما نتغذى به يؤثر على العديد من العمليات الأخرى في جميع أنحاء أجسامنا". في الواقع، تتم دراسة الأبحاث المتعلقة بتأثير النظام الغذائي على الميكروبيوم وبالتالي السمنة بشكل متزايد. وللحصول على البكتيريا الصحية أو "الجيدة" في الأمعاء يحتاج الأمر إلى التغذية والتشجيع على النمو وفقا لنظام متنوع.
 
ويمكن تناول نظام غذائي كثيف المغذيات عن طريق:
 
(1) ملء ما لا يقل عن نصف طبق بالخضروات على الأكثر في الوجبات الرئيسية.
(2) انتقاء الأطعمة أو المكملات الغذائية التي تحتوي على البروبيوتيك.
(3) تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف لإطعام ميكروبات الأمعاء الصحية.
 
6. جودة السعرات الحرارية
تؤكد دكتور إليزابيث وارد، اختصاصية التغذية، على ضرورة "تناول ما لا يقل عن 20 غرامًا من البروتين من الأطعمة مثل منتجات الألبان والبيض والمأكولات البحرية واللحوم الخالية من الدهون، في كل وجبة و10 غرامات في الوجبات الخفيفة"، موضحة أن البروتين يساعد على مقاومة الشعور بالجوع، بالإضافة إلى أن الجسم يستهلك المزيد من الطاقة لهضم البروتين، مما يوفر ميزة أخرى.
 
الألياف الغذائية
 
7. التركيز على الألياف
تضيف دكتور وارد أنه يجب الحرص على "تناول 25 إلى 30 غرامًا من الألياف يوميًا من الأطعمة مثل الفول والعدس والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والمكسرات. بالإضافة إلى الحصول على شعور بالامتلاء، فإن الألياف تغذي البكتيريا الصحية في الأمعاء التي تساعد على تنظيم مستويات الغلوكوز في الدم".
 
8. تنظيم مواعيد السعرات الحرارية
تقول دكتور وارد إن أفضل التوقيتات التي يمكن للجسم أن يتعامل مع السعرات الحرارية تكون في وقت مبكر في اليوم، موضحة أن "تناول الطعام في الليل يؤدي إلى صعوبة التحكم في الوزن، لأن الأنسولين، وهو الهرمون الذي ينقل الغلوكوز إلى الخلايا، لا يعمل بشكل جيد ليلًا. ويوفر الحد من تناول الطعام عالي السعرات الحرارية في المساء ميزة إضافية عند محاولة إنقاص الوزن".
 
9. دفتر يوميات للمأكولات
ويشرح دكتور رونالد سميث، اختصاصي التغذية العلاجية، أن "هناك العديد من الأسباب التي تجعل الاحتفاظ بدفتر يوميات الطعام نصيحة فعالة لفقدان الوزن لعام 2022. لأنه يتيح للشخص فرصة البقاء على دراية بكمية الطعام التي تناولها ومدى تأثيرها عليه جسديًا ومعنويًا. كما أنه يجعله مسؤولاً، نظرًا لأن الكثيرين يميلون إلى نسيان ما يأكلونه خلال النهار أو يبالغون في تقدير الكمية التي تم تناولها.
 
ومن السهل تناول الوجبات السريعة لأن لها مذاقا جيدا جدًا، لكن دفتر اليوميات للمأكولات سواء الأنواع أو الكميات يمكن أن يساعد على وضع الأمور في نصابها وتصحيح الأخطاء بما يؤدي إلى تحسين القدرة على فقدان الوزن والاستمتاع بصحة أفضل.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout