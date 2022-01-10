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خبراء بريطانيا: خذوا جرعة ثالثة بلا تردد وليس رابعة!

10
JANUARY
2022
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وسط تفشٍّ غير مسبوق وارتفاع استثنائي لأوميكرون، المتحور الجديد من كورونا، وفيما تعالت بعض النصائح الطبية بضرورة أخذ جرعة رابعة، وليس ثالثة فقط من اللقاح المضاد لكوفيد 19، أوصى مستشارو الحكومة البريطانية بالعكس.
 
حيث دعوا جميع البريطانيين لأخذ الجرعة الثالثة دون تردد.
 
كما أوصوا، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس، اليوم السبت، بعدم إعطاء جرعة رابعة من لقاح كوفيد-19 للمقيمين في دور رعاية المسنين والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما، لأن البيانات تظهر أن الجرعة الثالثة توفر حماية دائمة ضد الدخول إلى المستشفى. وأوضحوا أنه بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، تظل الحماية من دخول المستشفات عند نسبة تقدر بنحو 90%، بعد ثلاثة أشهر من الجرعة الثالثة، وفقا للبيانات التي جمعتها وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة.
 
نتيجة لذلك، نصحت اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين الحكومة بعدم تقديم جرعة رابعة، أو جرعة معززة ثانية، للأشخاص المسنين والضعفاء في هذا الوقت.
 
جرعة ثالثة
بدلاً من ذلك، دعت الحكومة للتركيز على إعطاء جرعة ثالثة لأكبر عدد ممكن من الناس لتعزيز الحماية من متحور أوميكرون سريع الانتشار.
 
وقال البروفيسور وي شين ليم، رئيس اللجنة:"تُظهر البيانات الحالية أن جرعة التعزيز مستمرة في توفير مستويات عالية من الحماية ضد الأمراض الشديدة، حتى بالنسبة للفئات العمرية الأكبر سنا المعرضة للخطر".
 
كما أضاف"لهذا السبب، خلصت اللجنة إلى أنه لا توجد حاجة فورية لإعطاء جرعة معززة ثانية، على الرغم من استمرار مراجعة الأمر".
 
تأتي تلك النصائح الطبية والتوجيهات العلمية فيما تتسابق المملكة المتحدة لتقديم جرعات معززة للبالغين في جميع أنحاء البلاد، بعد أن أظهرت الأبحاث أن جرعتين كافيتين لحماية الناس من أوميكرون.
 
يذكر أن العالم سجل ارتفاعا كبيرا خلال الأسبوعين الماضيين بعدد المصابين، إذ سجل مليوني إصابة يوميا حول العالم.
 
فيما ارتفع عدد الأشخاص في المملكة المتحدة، الذين دخلوا المستشفى بسبب كوفيد-19 إلى 18454 الخميس، أي أكثر من ضعف العدد قبل أسبوعين.
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