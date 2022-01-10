living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دراسة تؤكد: هذا ما تفعله لقاحات كورونا بالدورة الشهرية

10
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
مع الانتشار الواسع للقاحات المضادة لفيروس كورونا حول العالم، سلطت دراسة حديثة الضوء على تأثير هذه اللقاحات على الدورة الشهرية لدى النساء.

ورصدت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "أمراض النساء والولادة"، زيادة في فترة الدورة الشهرية لدى النساء الحاصلات على لقاحات كورونا مقارنة بمن لم يتطعمن.
 
كما كشفت أن النساء اللاتي تلقين اللقاحات، قد تتأخر الدورة الشهرية لديهن في المتوسط لمدة يوم، مقارنة بمن لم يحصلن على اللقاح.
 
ويقول الباحثون إن التأخير كان أكثر وضوحا عند الحاصلات على جرعتين من اللقاح خلال نفس الدورة الشهرية، حيث تأخرت عن المعتاد بيومين.
 
وفحص العلماء سجلات ما يقرب من 4 آلاف امرأة تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما، من بينهن حوالي 2400 تلقين اللقاح، وحوالي 1550 غير ملقحات، وتمت متابعة 6 دورات شهرية لكل منهن.
 
وتابع الباحثون في الحالات التي تلقت اللقاح، الدورات الثلاث قبل التطعيم وبعده، وقارنوها بمدة 6 أشهر مماثلة في النساء اللواتي لم يتلقين اللقاح.
 
ووفقا لنتائج الدراسة، فقد ارتبطت جرعة اللقاح الأولى بزيادة فترة الدورة الشهرية بمقدار 0.71 يوما، بينما وصل هذا الرقم مع الجرعة الثانية إلى 0.91 يوما، في حين لم تشهد المجموعة غير الملقحة تغييرات كبيرة على مدى الأشهر الستة.
 
لكن الباحثين خلصوا في دراستهم إلى أن التأثيرات المسجلة طفيفة، وتتلاشى في غضون شهر أو شهرين.
 
وتعليقا على نتائج الدراسة، قال رئيس قسم التوليد وأمراض النساء وعلوم الإنجاب في جامعة "ييل" الأميركية هيو تايلور: "الدراسة واحدة من أولى الدراسات التي تدعم ما قالته بعض النساء عن تأثر الدورة الشهرية لديهن باللقاح". 
 
وأضاف تايلور: "أريد أن أبعد الناس عن خرافات غير صحيحة حول تأثير اللقاح على الخصوبة، فقد تضطرب الدورة الشهرية قليلا لمدة شهر أو اثنين، لكنها لن تكون ضارة من الناحية الطبية".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout