بعد الاوميكرون.. متحور جديد في قبرص وتسجيل ٢٥ إصابة!.. ما هي مخاطره؟

اكتشف باحث في قبرص سلالة من فيروس كورونا تجمع بين دلتا وأوميكرون

وقال ليونديوس كوستريكيس، أستاذ العلوم البيولوجية في جامعة قبرص، إن السلالة تسمى "دلتاكرون" deltacron بسبب تواقيعها الجينية الشبيهة بالأوميكرون داخل جينومات الدلتا

حتى الآن، اكتشف كوستريكيس وفريقه 25 حالة إصابة بالفيروس، ولا يزال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هناك المزيد من الحالات المصابة بهذا المتحور أو التأثيرات المحتملة له

وقال كوستريكيس في مقابلة مع تلفزيون "سنرى في المستقبل ما إذا كانت هذه السلالة أكثر عدوى أو مرضًا مقارنة مع السلالتين المهيمنتين وهما دلتا وأوميكرون"

وأضاف كوستريكيس أنه يعتقد أن أوميكرون سيتفوق على دلتاكرون

يأتي اكتشاف متحور دلتاكرون مع استمرار انتشار المتحور أوميكرون السريع في جميع أنحاء العالم ، مما تسبب في زيادة حالات الإصابة بكورونا

حيث أعلنت الولايات المتحدة عن متوسط سبعة أيام لأكثر من 600 ألف حالة جديدة يوميًا مُصابة بكورونا، ووفقًا لتحليل CNBC يوم الجمعة لبيانات من جامعة جونز هوبكنز، هذا يمثل زيادة بنسبة 72% عن الأسبوع السابق وهو رقم قياسي للوباء