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عالم بريطاني يكشف حلاً فعالاً للتخلص من كورونا

9
JANUARY
2022
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تحدث عالم بريطاني في مجال المناعة عن الحلّ الممكن أن يكون أساسي للتخلص من وباء كورونا، لافتاً إلى أن ذلك سيتطلب دفاعا أكثر فعالية إلى جانب اللقاحات، معربا عن أمله أن يصلوا للحل النهائي العام الجاري.

وأشار ديفيد كاتز، أستاذ علوم أمراض المناعة في كلية لندن الجامعية إلى أن هناك حاجة إلى "مثبٌط للفيروسات قادر على وقف قدرة كورونا كوفيد-19 على التكاثر داخل الجسم"، موضحاً أنه "لا يمكن تجاهل التحصين باللقاحات، لان ذلك المثبط سيوقف انتشار الفيروس في مجتمعات وأماكن متقاربة مثل دور الرعاية والأسر الكبيرة".

وأوضح العالم البريطاني، أن ذلك قد يعني أيضا أن الذين يعانون من ضعف المناعة يمكن أن يعيشوا مع خوف أقل من الإصابة بأعراض شديدة بالفيروس، مقترحاً أن يكون المثبط على غرار الدواء الذي يحمي من العدوى من فيروس نقص المناعة البشرية، يمكن استخدامه لمنع فيروس كورونا من التكاثر داخل جسم الشخص المصاب.

وتابع: "نحن بحاجة إلى مثبط للفيروس نفسه، يستهدف الإنزيمات التي يستخدمها هذا الفيروس للتكاثر… هذا ما آمل أن يتحقق العام الجاري"، لافتاً الى أن المثبط الذي يمنع إنزيمات الفيروس من العمل للتكاثر سيكون حلا حقيقيا لوقف الوباء وأكثر فعالية بكثير من اللقاح".

وشدد كاتز على أنه "يجب ألا نتجاهل التحصين باللقاح، لكن يجب أن يتماشى مع مثبطات الأنزيم البروتيني التي أفترض أنها يجب أن تأتي قريباً، لافتا الى أن المكان المناسب لاختبار هذه الأدوية المضادة للفيروسات هو في دور الرعاية.

يذكر أن وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة وافقت الأسبوع الماضي، على دواء Paxlovid المضاد للفيروسات بعد أن طورته شركة فايزر الأميركية.

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