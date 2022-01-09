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عارض جديد يدل على إصابتك بـ "كورونا"... إليكم التفاصيل!

9
JANUARY
2022
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مازال فيروس كورونا المستجد يحيّر العالم بأسره على الرغم من إتمامه عامه الثاني، فإذا كنت تعتقد نفسك ملماً بأعراض الجائحة كلها، فأنت مخطئ تماماً.

فقد كشفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC) عن علامة جديدة معظمنا على الأقل ربما ليسوا على دراية بها، بحسب healthy.walla.

فبالإضافة لفقدان حاسة الشم والتذوق أو التعرق الليلي عندما يتعلق الأمر بأوميكرون، كشفت دراسة جديدة عن عارض آخر يشمل تلون الشفاه والجلد والأظافر باللون الرمادي المائل إلى الزرقة.


كما فسرت الدراسة تغير اللون كمؤشر على أن الشخص مريض بكورونا ويجب أن يسعى للحصول على رعاية طبية فورية.

وكشفت عن علامات أخرى كنقص الأكسجين في الدم أو ضعف الدورة الدموية، وما يمكن أن ترافق هذه الحالة مع مشاكل خطيرة، بما في ذلك الربو والالتهاب الرئوي وأمراض القلب.

وتأتي هذه الأعراض إضافة إلى الأعراض المعروفة كالعطس، والصداع وسيلان الأنف، وفقدان حاستي الشم والتذوق، والسعال، والحمى. والتهاب الحلق.

يشار إلى أن اللقاحات قللت إصابة العديد من الأشخاص، وإن حصلت إصابة أدت إلى مرض أكثر اعتدالا وأقل أعراضا.

وكانت منظمة الصحة العالمية كانت أعلنت أن نحو 9,5 مليون إصابة جديدة بكوفيد 19 سجلت الأسبوع الماضي، وهي حصيلة قياسية بزيادة نسبتها 71% عن الأسبوع السابق.

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