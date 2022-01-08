أميركا اللاتينية تتصدر السباق العالمي للتلقيح

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في الوقت الذي تتفاوت فيه معدلات التلقيح ضد «كورونا» بين الدول الغنية والفقيرة بشكل صارخ، كشفت بيانات حديثة أن دول أميركا اللاتينية تتصدر سباق التلقيح العالمي رغم هشاشة اقتصاداتها.

وأكّد التحديث الأخير لبيانات منظمة الصحة العالمية أن أميركا اللاتينية ما زالت تحتل موقع الصدارة بنسبة 76 في المائة من السكان الذين تلقوّا جرعة واحدة من اللقاح و64 في المائة تلقوا الدورة الكاملة، مقابل 66 في المائة و62 في المائة في أوروبا، و74 في المائة و62 في المائة في الولايات المتحدة. وأرجع الخبراء هذه الظاهرة إلى عدة عوامل؛ أولها الخوف الذي تملّك السكّان من الأضرار البشرية الفادحة التي أوقعها الفيروس، خصوصاً في الموجتين الأوليين من تفشي الوباء، بالإضافة إلى التقاليد التلقيحية الراسخة منذ عقود، ومقتضيات مواصلة النشاط الاقتصادي.

من ناحية ثانية، أرسلت المملكة المتحدة 200 من أفراد الجيش إلى مستشفيات العاصمة لندن لمواجهة نقص الأطقم الطبية في خضم زيادة الإصابات بمتحور «أوميكرون». وقالت وزارة الدفاع إنها ستدفع بـ40 طبيباً و160 من أفراد الخدمات العامة لمدة ثلاثة أسابيع، لضمان أن تكون مستشفيات خدمة الصحة الوطنية في العاصمة قادرة على مواجهة الزيادة في الإصابات.

وفي مصر، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة خالد عبد الغفار، «إطلاق فرق طبية لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس (كورونا) في الكنائس والميادين العامة، بعدد من المحافظات المصرية، ضمن حملة (معاً نطمئن... سجل الآن) بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، في إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة وللحفاظ على مكتسبات الدولة للتصدي للجائحة».